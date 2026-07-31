Večeras prvi od tri koncerta Dine Merlina na Koševu

Nakon 11 godina čekanja, Dino Merlin će večeras ponovno zapjevati na stadionu Koševo gdje će održati prvi od ukupno svoja tri uzastopna koncerta.

Glavni grad Bosne i Hercegovine će u naredne tri noći biti apsolutni muzički centar regiona.

Večeras je na rasporedu prvo, a ukupno do sada Peto Koševo sarajevskog muzičkog čarobnjaka.

Ono predstavlja jedinstven uspjeh: pet velikih stadionskih koncerata na istom mjestu kroz različita razdoblja karijere, pred publikom koja već decenijama euforično prati njegovo stvaralaštvo.

Od prvog velikog koncerta na Koševu 2000. godine u okviru turneje “Sredinom”, preko 2004. turneje “Burek”, zatim 2008. uz album “Ispočetka”, pa sve do koncerta 2015. u eri albuma “Hotel Nacional”, svaki od ovih koncerata bio je više od muzičkog događaja: generacijski trenutak koji je oblikovao muzičku historiju Sarajeva i Bosne i Hercegovine i ostavio neizbrisiv trag.

Za bh. kantautora ovaj raskošni open-air koncert je od iznimnog, simboličkog značaja. Najavljujući svoje novo Koševo, ovaj umjetnik je poručio:

“Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vijest: moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, pjevat ćemo pjesme koje sam pisao na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pjesme koje su obišle svijet sada se vraćaju kući. 31. juli. Stadion Koševo, ‘Asim Ferhatović – Hase’. Vidimo se!”, poručio je Dino.

Zbog ogromnog interesovanja, sarajevski čarobnjak će održati još dva koncerta na istom mjestu i to 1. i 2. augusta.

Ulaznice za prva dva koncerta rasprodate su u rekordnom roku, dok ih za treći još vrlo malo ima u slobodnoj prodaji.