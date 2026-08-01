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Nova teška nesreća u BiH, poginuo muškarac

Nova teška nesreća u BiH, poginuo muškarac

Šezdesetpetogodišnji muškarac iz Tuzle poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u mjestu Šerići, na regionalnom putu R455a na području grada Živinice.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila 31. jula oko 20.50 sati, kada je putnički automobil marke “Peugeot” sletio s kolovoza. Tom prilikom vozač je smrtno stradao.

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Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje obavili policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Po nalogu kantonalnog tužioca policija poduzima potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Zbog obavljanja uviđaja saobraćaj na dionici regionalnog puta R455a bio je u potpunosti obustavljen od 21.00 do 00.50 sati.

Šezdesetpetogodišnji muškarac iz Tuzle poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u mjestu Šerići, na regionalnom putu R455a na području grada Živinice.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila 31. jula oko 20.50 sati, kada je putnički automobil marke “Peugeot” sletio s kolovoza. Tom prilikom vozač je smrtno stradao.

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Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje obavili policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Po nalogu kantonalnog tužioca policija poduzima potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Zbog obavljanja uviđaja saobraćaj na dionici regionalnog puta R455a bio je u potpunosti obustavljen od 21.00 do 00.50 sati.

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IzvorFokus.ba

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