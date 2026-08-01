Cijene nafte porasle nakon iranskih tvrdnji o zaustavljanju brodova u Hormuzu

Cijene nafte porasle su u petak nakon što je Iran saopćio da je zaustavio dva broda koja su pokušala napustiti Hormuški moreuz.

To je dodatno pojačalo zabrinutost zbog globalnog snabdijevanja energentima nakon napada dronom na brodove u jednoj egipatskoj luci na Mediteranu ove sedmice.

Iran je saopćio da su se još četiri tankera vratila nakon intervencije njegovih snaga. Te navode iranske strane nije bilo moguće nezavisno potvrditi, prenosi Reuters.

Dva velika tankera koja su prevozila naftu ukrcanu u Zaljevu evidentirana su pri prolasku kroz moreuz, uski plovni put između Irana i Omana kojim se uobičajeno prevozi oko petine svjetskih energetskih pošiljki.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju kompanije Kpler, kroz moreuz su prošla i dva druga broda za prijevoz robe, iako ti podaci ne obuhvataju brodove koji su kroz moreuz plovili s isključenim transponderima.

Iran je od početka petomjesečnog sukoba blokirao većinu pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, dok su njegovi saveznici Huti u Jemenu ovog mjeseca počeli prijetiti Bab el-Mandebskom moreuzu na drugom kraju Crvenog mora, u blizini Sueskog kanala, još jednoj ruti za izvoz saudijske sirove nafte.

Cijene nafte porasle su u petak za više od jedan posto. Trgovci su kao razlog naveli iranske tvrdnje, nakon sličnog izvještaja početkom ove sedmice koji također nije bio potvrđen.

Referentni fjučersi na sirovu naftu Brent bili su na putu da u julu porastu za 23 posto, dok ekonomisti i analitičari koje je anketirao Reuters očekuju daljnji rast cijena do kraja ove godine.