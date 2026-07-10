Sinner i Zverev u finalu Wimbledona: Čeka nas okršaj dvojice najboljih tenisera svijeta

Jannik Sinner i Alexander Zverev izborili su plasman u veliko finale Wimbledona, nakon što su u petak uvjerljivim nastupima slavili u polufinalnim mečevima i zakazali obračun za najprestižniji trofej u svijetu tenisa.

Prvi teniser svijeta Jannik Sinner rutinski je savladao sedmostrukog šampiona Novaka Đokovića rezultatom 6:4, 6:4, 6:4. Italijan je od početka do kraja kontrolisao meč, igrao agresivno i gotovo bez oscilacija, ne ostavivši srbijanskom teniseru mnogo prostora da ugrozi njegov put ka novom finalu.

S druge strane, Alexander Zverev je nastavio sjajnu sezonu pobjedom nad britanskim senzacionalnim polufinalistom Arthurom Feryjem. Nijemac je slavio sa 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 i tako prvi put u karijeri izborio finale Wimbledona.

Predstojeće finale donosi duel dvojice igrača koji su obilježili dosadašnji dio sezone. Sinner će braniti naslov osvojen prošle godine, dok Zverev ima priliku da nakon trijumfa na Roland Garrosu osvoji i drugi uzastopni Grand Slam trofej.

Zanimljivo je da statistika međusobnih duela ide u prilog Italijanu. Sinner je dobio posljednjih devet međusobnih mečeva protiv Zvereva, uključujući i finale Mastersa u Madridu ove godine, pa će u nedjeljnom finalu pokušati nastaviti taj impresivan niz.

Ljubitelje tenisa tako očekuje finale u kojem će se sastati prvi i drugi nosilac turnira, odnosno dvojica igrača koji su tokom cijelog Wimbledona pokazali najviše. Za Sinnera je to prilika da potvrdi dominaciju na travi, dok Zverev želi ispisati jednu od najvećih stranica svoje karijere osvajanjem prvog naslova na terenima All England Cluba.