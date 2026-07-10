Francuska rutinski preko Maroka do polufinala, večeras spektakl Španije i Belgije za duel protiv Trikolora

Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti Svjetskog prvenstva 2026. nakon što su sinoć u četvrtfinalu savladali Maroko rezultatom 2:0, a već večeras bit će poznat njihov protivnik među četiri najbolje selekcije svijeta.

Francuzi su u Foxboroughu opravdali ulogu favorita, iako su do vodstva stigli tek u drugom poluvremenu. Maroko se uspješno branio gotovo sat vremena, a dodatno samopouzdanje dobio je nakon što je golman Yassine Bono u 25. minuti odbranio jedanaesterac Kylianu Mbappeu.

Francuska je tokom prvog dijela imala još nekoliko odličnih prilika preko Douea i Dignea, ali je Bono još jednom bio na visini zadatka, dok je jedna lopta završila na prečki.

Otpor Marokanaca konačno je slomljen u 60. minuti kada je Mbappe majstorskim potezom zatresao mrežu i iskupio se za promašeni penal. Samo šest minuta kasnije Ousmane Dembele pogodio je za konačnih 2:0 i potvrdio plasman Trikolora u polufinale.

Maroko je do kraja pokušao ublažiti poraz, ali je jedinu ozbiljniju priliku imao u 84. minuti kada je El Aynaoui glavom šutirao pored gola nakon kornera Achrafa Hakimija.

Dok Francuska čeka narednog protivnika, večeras je na rasporedu drugi četvrtfinalni duel u kojem će se sastati Španija i Belgija. Susret se igra u Los Angelesu od 21:00 sat po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik će u polufinalu igrati upravo protiv Francuza.

Španija u utakmicu ulazi s impresivnim nizom rezultata. Evropski prvaci još nisu primili nijedan pogodak na ovom Svjetskom prvenstvu, a nakon eliminacije Portugala mnogi ih smatraju ekipom koja igra najorganizovaniji fudbal na turniru. Selektor Luis de la Fuente poručio je da Belgiju smatra dosad najtežim protivnikom i upozorio da njegova reprezentacija neće razmišljati o Francuskoj prije nego riješi večerašnji izazov.

S druge strane, Belgija je na Mundijalu pokazala dva lica. “Crveni đavoli” su prošli grupu kao prvoplasirana selekcija, zatim spektakularnim preokretom eliminisali Senegal, a u osmini finala uvjerljivo savladali domaćina Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1. Selektor Rudi Garcia vjeruje da njegov tim može prekinuti dominaciju Španaca i izboriti veliko polufinale, dok se mnogo očekuje od Romelua Lukakua i Kevina De Bruynea.

Statistika ipak ide u prilog Španiji. Belgija nije uspjela pobijediti Špance u posljednjih jedanaest međusobnih susreta, dok Optini modeli evropskim prvacima daju status izrazitog favorita zahvaljujući čvrstoj odbrani i kontroli igre.

Večerašnji duel zato mnogi vide kao jedan od najvećih ispita za obje reprezentacije – Španija želi potvrditi kandidaturu za svjetsku titulu, dok Belgija pokušava dokazati da i dalje pripada samom vrhu svjetskog fudbala. Pobjednika već u utorak čeka okršaj s Francuskom u borbi za mjesto u velikom finalu.