Đoković nakon ispadanja sa Wimbledona: Ljudi iz mog najbližeg kruga mi stvaraju pritisak

Novak Đoković nakon završetka ovogodišnjeg nastupa na Wimbledonu više nije želio govoriti samo o broju Grand Slam titula, već o onome što je već ostvario tokom jedne od najuspješnijih karijera u historiji tenisa.

Srbijanski teniser, koji je posljednju Grand Slam titulu osvojio na US Openu 2023. godine, poražen je u polufinalu Wimbledona od prvog tenisera svijeta Jannika Sinnera rezultatom 6:4, 6:4, 6:4. Time je propustio još jednu priliku da dođe do rekordne 25. Grand Slam titule.

Nakon meča Đoković je otvoreno priznao da ga konstantna pitanja o osvajanju 25. trofeja sve više opterećuju.

“To nije krajnji cilj. Mnogi mi stvaraju pritisak, ljudi iz mog okruženja, ali i mediji. Naravno da želim osvojiti 25. Grand Slam, ali to nije ono što određuje moju karijeru”, rekao je Đoković.

Dodao je da smatra kako se premalo govori o svemu što je već postigao.

“Kao da 24 Grand Slama nisu dovoljna, kao da 400 sedmica na prvom mjestu ATP liste nisu dovoljne. Muka mi je od priče o tome kada će doći taj 25. naslov. Možda nikada ni ne dođe”, poručio je srbijanski teniser.

Istakao je kako će i dalje pokušavati biti maksimalno spreman za najveće turnire, ali da više ne želi da se njegova karijera svodi isključivo na jedno dostignuće.

“Želim se najbolje pripremiti i biti u vrhunskoj formi za Grand Slamove. To ostaje moj cilj.”

Đoković je podsjetio i da je tokom karijere imao mečeve u kojima je mogao osvojiti još nekoliko Grand Slam titula, ali i finala koja je lako mogao izgubiti.

“Volio bih da ljudi poštuju moj izbor i da me ne opterećuju pitanjima o penziji i 25. Grand Slamu.”

Ipak, iako su njegove izjave kod mnogih izazvale nagađanja da se približava kraju karijere, Đoković je odmah nakon poraza od Sinnera otklonio dileme. Rekao je da ne planira završiti karijeru te da očekuje kako će se naredne godine ponovo vratiti na Wimbledon.

“Planiram odigrati barem još jedan Wimbledon”, poručio je 39-godišnji srbijanski as, naglasivši da i dalje vjeruje kako, kada je potpuno zdrav, može ravnopravno igrati protiv najboljih tenisera svijeta.