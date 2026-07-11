Odgođen derbi BiH i Irana zbog tajfuna Bavi u Kini

Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, stručni štab i svi članovi delegacije nalaze se na sigurnom u zvaničnom hotelu Svjetskog prvenstva u Hangzhou (Kina), nakon što je takmičenje privremeno suspendovano zbog dolaska tajfuna Bavi.

Organizacioni odbor prvenstva, u skladu sa preporukama nadležnih službi, donio je odluku o privremenoj obustavi svih takmičarskih aktivnosti dok se vremenski uslovi ne stabilizuju.

Prema sistemu upozorenja koji se koristi u Kini, postoje četiri nivoa upozorenja na tajfun, pri čemu nivo IV predstavlja najniži, a nivo I najviši stepen opasnosti. Trenutno je proglašeno upozorenje nivoa II, zbog čega su uvedene dodatne sigurnosne mjere.

Samim tim odgođen je i veliki derbi grupne faze između Bosne i Hercegovine i Irana, dvije reprezentacije koje već godinama predstavljaju sami vrh svjetske sjedeće odbojke. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da će kompletan raspored takmičenja najvjerovatnije biti pomjeren za jedan dan, a konačnu odluku organizatori će donijeti u skladu sa razvojem vremenske situacije.

Svi članovi bh. tima poštuju upute organizatora i borave u hotelu, gdje će ostati do novih informacija o nastavku Svjetskog prvenstva. Zdravlje i sigurnost svih učesnika trenutno je prioritet organizatora.

O nastavku takmičenja i novom rasporedu utakmica javnost će biti blagovremeno obaviještena.