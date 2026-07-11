Zeničani i ove godine učestvovali u tradicionalnoj šetnji „Zenica za Srebrenicu“ (VIDEO+FOTO)

Foto: Zenit.ba

Brojni građani Zenice okupili su se danas u tradicionalnoj memorijalnoj šetnji „Zenica za Srebrenicu“, odajući počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Mirna kolona prošla je gradskim ulicama, šaljući poruku da istina, sjećanje i poštovanje prema žrtvama ne smiju biti zaboravljeni.

Ovogodišnju šetnju obilježio je i snažan pljusak koji je učesnike pratio tokom većeg dijela trase. Ipak, uprkos obilnoj kiši, Zeničani nisu odustali te su do kraja ispoštovali memorijalnu šetnju, još jednom pokazujući da vremenske prilike ne mogu umanjiti značaj odavanja počasti žrtvama genocida.

Kolona je krenula sa platoa ispred Uglovnice ulicom Talića brdo, zatim preko Bulevara Ezhera Eze Arnautovića, ulicom dr. Safveta-bega Bašagića i Glavnom gradskom magistralom, nakon čega se vratila ulicom Talića brdo do platoa ispred Uglovnice, gdje je završena memorijalna šetnja.

Ovaj događaj je održan u organizaciji Asocijacije mladih SDA Zenica, koja ovu memorijalnu šetnju organizuje dugi niz godina. Okupljeni građani, među kojima je bio veliki broj mladih, nosili su bijele majice i košulje sa simbolom cvijeta Srebrenice, kako su ranije pozvali organizatori.

„Zenica za Srebrenicu“ postala je prepoznatljiva tradicija u gradu i organizuje se već 11 godins povodom 11. jula, s ciljem očuvanja kulture sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom prethodnih godina okupljala je stotine, a pojedinih godina i više hiljada građana, potvrđujući da Zenica kontinuirano njeguje kulturu sjećanja i odaje počast ubijenim Srebreničanima.

Ovogodišnjom šetnjom Zeničani su još jednom pokazali da sjećanje na žrtve genocida ostaje trajna obaveza svih generacija. Uprkos lošim vremenskim prilikama, učesnici su dostojanstveno završili šetnju, šaljući jasnu poruku da se istina mora čuvati te da se Srebrenica ne smije i neće zaboraviti.