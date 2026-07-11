Nezdrav vazduh u Zenici, upozorenje za građane i rizične kategorije

Vazduh je jutros u Zenici okarakterisan kao nezdrav, zbog čega su moguće pojačane tegobe kod oboljelih od srčanih i plućnih bolesti, dok se i kod ostalih građana može javiti negativan uticaj zagađenja na zdravlje, objavljeno je na internet stranici “Zrak.ekoakcija”.

Indeks kvaliteta vazduha u Zenici iznosio je 178.

Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima poput astme, preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, a isto se savjetuje trudnicama, djeci i starijim licima. I ostali građani trebalo bi da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je nezdrav za osjetljive kategorije u Ilijašu, gdje je indeks kvaliteta vazduha iznosio 109, pa se ovim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja.

Prema mjerenju u 10.00 časova, vazduh je umjereno zagađen u Kaknju, gdje je indeks iznosio 97, Brodu 81, Doboju 79, Sarajevu 74, Ivan Sedlu 70, Visokom i Mostaru 59, Maglaju 58, Banjaluci 56, Travniku 53, te Vogošći i Tešnju 52.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, dok vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.