Hamas potvrdio da je postignut dogovor o Gazi

Palestinski Hamas potvrdio je danas da će se razoružati označavajuči potencijalni prodor ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju, piše agencija AP.

Hamas je naveo da će početi sa razoružavanjem kao dio dogovora koji je ranije danas objavio predsjednik SAD-a Donald Tramp, a koji takođe zahtijeva da Izrael prekine sa udarima i povuče se iz Gaze.

Hamas je takođe rekao da će polaganje teškog oružja, što će se odvijati kasnije tokom procesa, biti uslovljeno formiranjem palestinske države, što aktuelna izraelska vlada čvrsto odbacuje.

Izrael nije zvanično dao komentar dogovoru, koji je dio sporazuma o primirju postignutog uz posredovanje SAD-a prošlog oktobra. Prema tom sporazumu Hamas je trebalo da se razoruža i preda vlast nezavisnoj palestinskoj administraciji. Izrael je trebalo da se povuče i da se u Gazi rasporede međunarodne stabilizacione snage.

Ali prestalo je napredovanje u primjeni tog dogovora. Izrael je rekao da sve zavisi od toga da se Hamas razoruža dok je Hamas optuživao Izrael da krši dogovor nastavkom redovnih udara u Gazi.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je ranije danas da je postignut dogovor prema kojem će se Hamas razoružati i Izrael povući svoje snage iz Pojasa Gaze, a mediji su javili da je Hamas na plan pristao.Tramp je rekao da je Odbor za mir postigao sporazum o “potpunom razoružanju” Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi.

Tramp je dogovor nazvao “ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada”.Proces razoružanja odvijaće se u više faza, uz nezavisno praćenje napretka, rekli su novinarima zvaničnici SAD-a i Odbora za mir.

Sporazum je postignut uz pomoć posrednika iz Katara, Egipta i Turske.