Totalna obustava saobraćaja na magistralnom putu Žepče–Nemila nakon sudara tri vozila

Saobraćaj na magistralnoj cesti M-17, na dionici Žepče–Nemila, u mjestu Donja Golubinja, potpuno je obustavljen nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila danas u 14:10 sati, potvrđeno je za Radio Zenit iz dežurnog Operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali jedno teretno i dva putnička motorna vozila.

“Jedna osoba zadobila je povrede te je vozilom Hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja Žepče, gdje će joj biti ukazana ljekarska pomoć i utvrđen stepen povreda”, kazali su iz MUP-a.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila s kolovoza na snazi je totalna obustava saobraćaja na ovoj dionici magistralnog puta, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i prate upute policijskih službenika.

Više informacija o okolnostima saobraćajne nezgode bit će poznato nakon završetka uviđaja.