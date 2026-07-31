Lovačkim društvima u ZDK podrška u iznosu od 138.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojila je programe utroška sredstava namijenjenih podršci lovačkim društvima na području ovog kantona za 2026. godinu.

Za tekući transfer udruženjima iz budžeta je osigurano 100.000 KM, dok je dodatnih 38.000 KM planirano iz sredstava prikupljenih od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta. Ukupno je za ovu namjenu obezbijeđeno 138.000 KM.

“Ova sredstva bit će usmjerena na unapređenje lovstva, zaštitu i očuvanje divljači i njihovih staništa, poboljšanje uslova u lovištima te realizaciju aktivnosti od značaja za lovačka društva širom Zeničko-dobojskog kantona. Nastavljamo ulagati u očuvanje prirodnih resursa i pružati konkretnu podršku udruženjima koja svojim radom doprinose zaštiti i razvoju lovstva u našem kantonu”, rekao je ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić.