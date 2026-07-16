Uprava Nove Željezare ponudila Vladi FBiH sve pogone za 0 KM s ciljem očuvanja radnih mjesta

Nova Željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 KM, kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici.

U dopisu upućenom premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću navodi se da Nova Željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje, ukoliko Vlada FBiH odluči da preuzme taj proces.

Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj Vladi Federacije BiH, i naglašavaju da ovoga puta ponuda obuhvata kompletnu fabriku i svu infrastrukturu neophodnu za integralnu proizvodnju čelika.

Prema ponuđenim uslovima, zakup bi bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko dugo koliko traje proizvodnja.

Istovremeno, Vlada FBiH bi putem povezanog društva preuzela sve radnike Nove Željezare Zenice i o vlastitom trošku organizirala integralnu proizvodnju.

Kao dodatni uslov navedeno je očuvanje svih postojećih radnih mjesta u Novoj Željezari Zenici.

Ovim potezom Nova Željezara Zenica još jednom je poručila da je spremna besplatno ustupiti svoje pogone ukoliko to predstavlja rješenje za nastavak proizvodnje čelika i zaštitu zaposlenih, naglašavajući da neće stajati na putu bilo kojem projektu koji ima za cilj očuvanje industrijske proizvodnje i radnih mjesta u Zenici.