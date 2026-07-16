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Uprava Nove Željezare ponudila Vladi FBiH sve pogone za 0 KM s ciljem očuvanja radnih mjesta

Uprava Nove Željezare ponudila Vladi FBiH sve pogone za 0 KM s ciljem očuvanja radnih mjesta

Nova Željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 KM, kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici.

U dopisu upućenom premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću navodi se da Nova Željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje, ukoliko Vlada FBiH odluči da preuzme taj proces.

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Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj Vladi Federacije BiH, i naglašavaju da ovoga puta ponuda obuhvata kompletnu fabriku i svu infrastrukturu neophodnu za integralnu proizvodnju čelika.

Prema ponuđenim uslovima, zakup bi bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko dugo koliko traje proizvodnja.

Istovremeno, Vlada FBiH bi putem povezanog društva preuzela sve radnike Nove Željezare Zenice i o vlastitom trošku organizirala integralnu proizvodnju.

Kao dodatni uslov navedeno je očuvanje svih postojećih radnih mjesta u Novoj Željezari Zenici.

Ovim potezom Nova Željezara Zenica još jednom je poručila da je spremna besplatno ustupiti svoje pogone ukoliko to predstavlja rješenje za nastavak proizvodnje čelika i zaštitu zaposlenih, naglašavajući da neće stajati na putu bilo kojem projektu koji ima za cilj očuvanje industrijske proizvodnje i radnih mjesta u Zenici.

Nova Željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 KM, kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici.

U dopisu upućenom premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću navodi se da Nova Željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje, ukoliko Vlada FBiH odluči da preuzme taj proces.

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Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj Vladi Federacije BiH, i naglašavaju da ovoga puta ponuda obuhvata kompletnu fabriku i svu infrastrukturu neophodnu za integralnu proizvodnju čelika.

Prema ponuđenim uslovima, zakup bi bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko dugo koliko traje proizvodnja.

Istovremeno, Vlada FBiH bi putem povezanog društva preuzela sve radnike Nove Željezare Zenice i o vlastitom trošku organizirala integralnu proizvodnju.

Kao dodatni uslov navedeno je očuvanje svih postojećih radnih mjesta u Novoj Željezari Zenici.

Ovim potezom Nova Željezara Zenica još jednom je poručila da je spremna besplatno ustupiti svoje pogone ukoliko to predstavlja rješenje za nastavak proizvodnje čelika i zaštitu zaposlenih, naglašavajući da neće stajati na putu bilo kojem projektu koji ima za cilj očuvanje industrijske proizvodnje i radnih mjesta u Zenici.

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IzvorKlix.ba/E.M.

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