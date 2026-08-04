Državljanin BiH pokušao ući u Hrvatsku s velikom količinom gotovine, dobio kaznu od 11.490 eura

Državljanin Bosne i Hercegovine je na granici s Hrvatskom uhvaćen u pokušaju prelaska u ovu zemlju s velikom količinom neprijavljene gotovine, saopšteno je iz Carinske uprave Hrvatske.

Kako oni navode, neimenovani državljanin BiH je u ličnom automobilu pokušao ući u Hrvatsku na mostu Županja, ali nije prijavio Carinskoj upravi da sa sobom u gotovini nosi 36.745 eura, 600 švicarskih franaka i 1.000 američkih dolara.

Automobil je bio registrovan u Austriji, ali je osoba na granici pokazala pasoš BiH.

Gotovina je pronađena u njegovoj ličnoj prtljazi, raspoređena u više koverti te u novčaniku.

Kako su naveli, ovaj državljanin BiH je dobio prekršajni nalog, a izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 11.490 eura.

Iz Carinske uprave Hrvatske su podsjetili da svaka fizička osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužna je prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost tog iznosa u drugim valutama.

Prijava se podnosi Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektroničkim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.