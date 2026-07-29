Državljanin BiH uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnog sina

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je nad svojim maloljetnim sinom izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina.

Iz Uprave policije su saopštili da je uhapšen u Herceg Novom, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Oca djeteta je policiji 17.7.2026. godine prijavila njegova supruga, majka djeteta, a službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su hitno postupili po prijavi i lišili ga slobode istog dana. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je otac djeteta navedena krivična djela izvršio u njihovom stanu u Herceg Novom. Osumnjičeni otac je, uz krivičnu prijavu, 18.7.2026. godine priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela. Nadležni tužilac je za njega donio rješenje o zadržavanju do 72 sata, do privoda sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici”, saopćeno je iz policije.

Sudija za istragu je za osumnjičenog oca donio rješenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž gdje se i sada nalazi.

Djetetu je, nakon prijave događaja, pružena potrebna stručna pomoć i podrška i nalazi se s majkom, navodi Vijesti.me.

“Organi za sprovođenje zakona se nisu oglašavali povodom ovog događaja zbog zaštite identiteta i integriteta djeteta koje je žrtva u događaju, te dostojanstva djeteta i sprječavanje sekundarne viktimizacije. Na ogromno interesovanje medija, ovim potvrđujemo da se događaj desio, kako bi javnost znala da je osumnjičeno lice Policija pronašla i lišila ga slobode istog dana”, ističu iz policije.