Završen projekt proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Zenica

Puštanjem u funkciju javne rasvjete u naselju Mutnica, u Mjesnoj zajednici Perin Han, uspješno je završen projekat proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Zenica, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ove vrste realizovan u posljednjih nekoliko godina.

Stanovnici Gornje i Donje Mutnice od 7. jula 2026. godine prvi put imaju javnu rasvjetu, nakon što su okončane sve procedure pribavljanja potrebnih saglasnosti i izvršeno priključenje na elektrodistributivnu mrežu.

U okviru realizacije Ugovora o izvođenju radova na proširenju i izgradnji javne rasvjete na području Grada Zenica, u Mutnici je izgrađen sistem sa 115 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase duge 3.852,50 metara.

Za mještane Mutnice ovo predstavlja značajno unapređenje uslova života, veći stepen sigurnosti za pješake i učesnike u saobraćaju, kao i kvalitetnije uslove za svakodnevne aktivnosti u večernjim satima.

Radove je izveo konzorcij koji čine Neimari Šerići d.o.o. Zenica, Testingelektro d.o.o. Sarajevo i Buck d.o.o. Beograd, a vrijednost ugovora iznosi 4.399.836,95 KM sa PDV-om.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao je da je upravo završetkom radova u Mutnici okončan cjelokupan projekat javne rasvjete na području grada.

„Ovdje u Gornjoj i Donjoj Mutnici mještani nikada nisu imali javnu rasvjetu. Danas su dobili kompletan sistem rasvjete u dužini od gotovo četiri kilometra. Završetkom radova u ovoj mjesnoj zajednici priveli smo kraju veliki projekat vrijedan oko četiri i po miliona konvertibilnih maraka, koji su realizovale tri firme. Danas možemo reći da su praktično sve mjesne zajednice na području Grada Zenica osvijetljene. Nažalost, ovaj posao završavamo tek u 21. vijeku, jer brojni građani decenijama nisu imali osnovne uslove života, pa između ostalih i rasvjetu, i mi smo to završili. U narednom periodu obići ćemo teren i tamo gdje bude potrebno ugraditi još jedno ili dva rasvjetna tijela kako bi sistem bio potpuno zaokružen“, izjavio je gradonačelnik Kasumović.

Ukupnim projektom na području Grada Zenica ugrađeno 4.120 rasvjetnih tijela, postavljena 1.992 nova stuba te 58 novih mjerno-razvodnih ormara javne rasvjete, čime je u velikoj mjeri unaprijeđena komunalna infrastruktura i sigurnost građana u svim mjesnim zajednicama.