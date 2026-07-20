Građanima BiH olakšan povrat PDV-a pri kupnji u Hrvatskoj

Građani Bosne i Hercegovine koji kupuju robu u Hrvatskoj od sada bi trebali brže prolaziti postupak ovjere dokumentacije potrebne za povrat poreza na dodanu vrijednost, piše Hercegovinainfo.

Carinska uprava Hrvatske je objavila da je od 16. jula omogućila svojim domaćim prodavačima elektronsko popunjavanje PDV-P obrasca, koji se izdaje na zahtjev kupaca bez prebivališta ili uobičajenog boravišta na području Evropske unije, što znači da se nova mogućnost odnosi i na kupce iz Bosne i Hercegovine.

“Elektronsko popunjavanje PDV-P obrasca dostupno je putem servisa Porezne uprave, a obrazac sadrži crtični kod (barkod) koji carinskim službenicima omogućuje brže preuzimanje i obradu podataka prilikom ovjere obrasca na izlaznim carinskim uredima. Tako se ubrzava postupak obrade zahtjeva i skraćuje vrijeme potrebno za provedbu postupka na granici”, saopćila je Carinska uprava Hrvatske.

Ovim se smanjuje potreba za ručnim unosom podataka.

Pravo na povrat PDV-a imaju kupci koji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište u Evropskoj uniji, pod uvjetom da ukupna vrijednost robe s PDV-om na jednom računu prelazi 100 eura.

Kupljena roba mora biti iznesena iz Evropske unije prije isteka tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je kupljena. Kupac na izlazu iz Hrvatske mora predočiti robu, izvorni račun i PDV-P ili odgovarajući Tax Free obrazac, koji ovjerava carinski službenik.

Elektronsko popunjavanje obrasca ne ukida obavezu ovjere na granici, nego prodavačima i carinicima olakšava obradu podataka.