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Teška saobraćajna nesreća na putu Živinice – Kladanj: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Teška saobraćajna nesreća na putu Živinice – Kladanj: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se tokom popodnevnih sati desila u mjestu Stupari na dijelu magistralnog puta M-18 Živinice – Kladanj.

Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala tri vozila.

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Tri osobe su povrijeđene, od kojih je jedna osoba naknadno preminula u Domu zdravlja Živinice.

Na vozilima se može primijetiti i velika materijalna šteta.

Za vrijeme trajanja policijskog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta bio obustavljen.

Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona je obaviješten o ovoj nesreći, a potrebne mjere i radnje poduzimaju policijski službenici policijske uprave Kladanj.

Jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se tokom popodnevnih sati desila u mjestu Stupari na dijelu magistralnog puta M-18 Živinice – Kladanj.

Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala tri vozila.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Traka Policija
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Muškarac zadobio teške tjelesne povrede nakon napada u Zenici, policija traga za napadačima
Kantonalna bolnica Zenica
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Uhapšen zbog krađe 400 KM na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica
Provala
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor

Tri osobe su povrijeđene, od kojih je jedna osoba naknadno preminula u Domu zdravlja Živinice.

Na vozilima se može primijetiti i velika materijalna šteta.

Za vrijeme trajanja policijskog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta bio obustavljen.

Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona je obaviješten o ovoj nesreći, a potrebne mjere i radnje poduzimaju policijski službenici policijske uprave Kladanj.

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IzvorKlix.ba

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