Teška saobraćajna nesreća na putu Živinice – Kladanj: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Jedna osoba je preminula nakon saobraćajne nesreće koja se tokom popodnevnih sati desila u mjestu Stupari na dijelu magistralnog puta M-18 Živinice – Kladanj.

Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala tri vozila.

Tri osobe su povrijeđene, od kojih je jedna osoba naknadno preminula u Domu zdravlja Živinice.

Na vozilima se može primijetiti i velika materijalna šteta.

Za vrijeme trajanja policijskog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta bio obustavljen.

Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona je obaviješten o ovoj nesreći, a potrebne mjere i radnje poduzimaju policijski službenici policijske uprave Kladanj.