Kerim Alajbegović osvojio naslovnice u Italiji

Bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Kerim Alajbegović (18) već je postao jedna od glavnih tema italijanskih sportskih medija, iako se njegov transfer u Juventus tek očekuje narednih dana.

Vodeći sportski listovi La Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport danas su mladog bh. fudbalera uvrstili na svoje naslovnice, uz tvrdnje da je “Stara dama” nadomak njegovog dovođenja.

Rimski Corriere dello Sport Alajbegoviću je već dao novi nadimak – “Alaj”, koji smatraju kratkim, praktičnim i tipično italijanskim.

Na naslovnici se uz njega nalazi i napadač Paris Saint-Germaina Randal Kolo Muani, koji bi također trebao pojačati Juventus.

List navodi da je dogovor s PSG-om za Kola Muanija vrijedan 38 miliona eura, uz dodatnih 12 miliona kroz bonuse, dok će Juventus za Alajbegovića Bayeru platiti gotovo 40 miliona eura.

Dodaje se i da će sljedeća meta torinskog kluba biti novi golman, a prvi kandidat je Zion Suzuki.

Juventus sprema dvostruki posao

Corriere dello Sport na naslovnici piše: DVOSTRUKI UDAR JUVENTUSA.”

U tekstu se navodi da nakon dugotrajne potrage stiže napadač iz PSG-a, dok je Juventus iznenadnom akcijom postao glavni favorit za dovođenje Alajbegovića.

List dodaje da bi, u slučaju odlaska Jonathana Davida, opcije u napadu bili Joshua Zirkzee ili povratak Dušana Vlahovića.

Italijanski mediji ističu da će trener Luciano Spalletti biti pod dodatnim pritiskom nakon velikih ulaganja u ekipu.

“Sa ekipom koja je druga najskuplja u ligi ne možete biti šesti kao prošle sezone”, pišu italijanski novinari, podsjećajući da je Spalletti preuzeo Juventus u oktobru prošle godine od Igora Tudora.

Prema procjenama, Juventus će ovog ljeta na transfere potrošiti više od 100 miliona eura.

Prije Alajbegovića, torinski klub je već doveo mladog napadača Jeffa Ekhatora iz Genoe te iskusnog turskog desnog beka Zekija Çelika, koji je stigao iz Rome.