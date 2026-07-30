REZ potpisao ugovore s kandidatima odabranim za stručno osposobljavanje, projekt finansira Vlada ZDK
REZ potpisao ugovore s kandidatima odabranim za stručno osposobljavanje, projekt finansira Vlada ZDK
Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) potpisala je individualne ugovore s kandidatima odabranim u okviru Programa “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2026.–2027. godina”.
Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona.
“Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada ZDK ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu, a ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku”, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.
“Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. REZ će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno — transparentno, profesionalno i u korist kandidata i institucija koje ih primaju”, kazao je direktor REZ-a Ismet Sarajlić.
REZ će u skladu sa Sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj.
Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) potpisala je individualne ugovore s kandidatima odabranim u okviru Programa “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2026.–2027. godina”.
Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona.
“Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada ZDK ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu, a ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku”, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.
“Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. REZ će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno — transparentno, profesionalno i u korist kandidata i institucija koje ih primaju”, kazao je direktor REZ-a Ismet Sarajlić.
REZ će u skladu sa Sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj.
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