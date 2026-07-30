Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Saopštenja za javnostVijestiZDKZenica

REZ potpisao ugovore s kandidatima odabranim za stručno osposobljavanje, projekt finansira Vlada ZDK

REZ potpisao ugovore s kandidatima odabranim za stručno osposobljavanje, projekt finansira Vlada ZDK

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) potpisala je individualne ugovore s kandidatima odabranim u okviru Programa “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2026.–2027. godina”.

Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Promovisan XII tom višetomnog Rječnika bosanskog jezika u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Isplata regresa za 8.564 zaposlenika u institicijama ZDK-a 14. augusta
Zeničko-dobojski kanton 22.07.2026
Potpisani ugovori o finansijskoj podršci nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata iz ZDK

“Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada ZDK ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu, a ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku”, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

“Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. REZ će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno — transparentno, profesionalno i u korist kandidata i institucija koje ih primaju”, kazao je direktor REZ-a Ismet Sarajlić.

REZ će u skladu sa Sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj.

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) potpisala je individualne ugovore s kandidatima odabranim u okviru Programa “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2026.–2027. godina”.

Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Promovisan XII tom višetomnog Rječnika bosanskog jezika u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Isplata regresa za 8.564 zaposlenika u institicijama ZDK-a 14. augusta
Zeničko-dobojski kanton 22.07.2026
Potpisani ugovori o finansijskoj podršci nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata iz ZDK

“Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada ZDK ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu, a ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku”, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

“Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. REZ će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno — transparentno, profesionalno i u korist kandidata i institucija koje ih primaju”, kazao je direktor REZ-a Ismet Sarajlić.

REZ će u skladu sa Sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorSaopštenje za javnost

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
32 ° C
32 °
32 °
26%
1.8m/s
1%
čet
34 °
pet
36 °
sub
37 °
ned
36 °
pon
36 °