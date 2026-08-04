Mladi bh. informatičari prvi put nastupili na 10. Evropskoj juniorskoj olimpijadi

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine imali su svoj prvi nastup na 10. Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike (EJOI 2026), održanoj od 24. do 30. jula u litvanskom Kaunasu.

Za članove bh. tima ovo je bila prilika za sticanje dragocjenog iskustva, razmjenu znanja s vršnjacima širom Evrope te dodatni motiv za buduće izazove. Po povratku u Sarajevo, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo priređen im je svečani doček u znak priznanja za trud, posvećenost i dostojno predstavljanje domovine.

Odlazak bh. tima i lidera delegacije na Evropsku juniorsku olimpijadu iz informatike finansijski je podržalo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Resorna ministrica Naida Hota-Muminović istakla je značaj međunarodnih takmičenja za razvoj znanja, vještina i potencijala talentovanih učenika.

“Međunarodna takmičenja učenicima pružaju priliku da svoje znanje odmjere sa vršnjacima iz različitih zemalja, razvijaju samopouzdanje, razmjenjuju iskustva i grade prijateljstva koja ih dodatno motiviraju za dalji rad. Zato posebnu zahvalnost upućujem roditeljima, mentorima, liderima timova i Udruženju informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini, koji predano rade na prepoznavanju i razvoju talenata naših učenika. Ministarstvo će nastaviti pružati podršku programima koji talentovanim učenicima otvaraju vrata međunarodnih takmičenja i novih prilika za razvoj”, poručila je ministrica Hota-Muminović.

Iza nastupa naših učenika na olimpijadi u Litvaniji, stoji višemjesečni rad Udruženja informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini, koje okuplja i priprema najtalentovanije učenike, organizuje državna takmičenja te, zajedno s mentorima i liderima timova, koordinira učešće reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine na evropskim i svjetskim informatičkim olimpijadama.

Kontinuiranim radom Udruženje daje značajan doprinos razvoju informatičke izvrsnosti i stvaranju prilika da mladi talenti svoje znanje i potencijal potvrđuju na međunarodnoj sceni.

Lider bh. delegacije Admir Tuzović osvrnuo se na nastup i napredak ekipe na ovom 10. jubilarnom izdanju takmičenja.

“Iako zvanična priznanja to možda ne pokazuju, ekipno gledano, ovo je bila jedna od najjačih bosanskohercegovačkih delegacija u proteklih deset godina, koliko se EJOI i održava. Samo nekoliko bodova nedostajalo nam je za osvajanje počasnih pohvala. Uprkos tome, ekipa je bila izuzetno uspješna, pokazali su ogroman trud i neizmjerno smo ponosni na njih”, kazao je Tuzović.

Tokom olimpijade učenici su rješavali složene algoritamske i programerske zadatke te imali priliku razmijeniti iskustva i upoznati vršnjake iz brojnih evropskih zemalja. Stečeno znanje i međunarodno iskustvo predstavljaju vrijedan temelj za njihov dalji razvoj i predstojeća međunarodna takmičenja.