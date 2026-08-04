Reprezentacija BiH će igrati dva meča sa šestom ekipom svijeta, selektor objavio spisak

Izabranici selektora Gorana Melhera okupit će se u nedjelju u Zenici, a onda putuju za Maroko, gdje ih čekaju utakmice

Futsal A reprezentacija BiH odigraće dva prijateljska meča protiv selekcije Maroka u Rabatu.

Prvi duel igra se 13. 8. 2026. u 19.00 sati a naredni je na programu dva dana kasnije, 15. 8. u 17.00 sati.

Okupljanje našeg tima zakazano je u nedjelju 9. 8. u Trening centru NS/FS BiH u Zenici. Izabranici Gorana Melhera, nakon prozivke, odradiće trening u Areni Husejin Smajlović u 18.00 sati, a već narednog dana putuju u Maroko.

Za ove duele selektor Melher pozvao je ove igrače:

Darko Milanović (MNK Bubamara), Slobodan Pejičić (KMF Brod), Miloš Todorić (KMF Smederevo), Emir Mustafić (Futsal Željezničar), Muhamed Šljivić (Futsal Željezničar), Bakir Hota (Futsal Željezničar), Srđan Ivanković (FC Mostar SG ), Anes Demirović (Futsal Željezničar), Alem Kadić (KMF Loznica), Sulejman Salkić (MNK Sloga – Gornji Vakuf), Dejan Živković (KMF Brod), Amer Delić (MNK Sloga – Gornji Vakuf), Amir Baručija (KMF Akademac – Trebinje), Amer Džindić (TSV Weilimdorf – Stuttgart).

Prema FIFA rang listi, Maroko je trenutno šesta reprezentacija na svijetu.