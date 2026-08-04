ZZO ZDK upozorava: Neuplata doprinosa rudarima ugrožava zdravstvo i sve građane kantona

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona uputio je novo upozorenje javnosti i nadležnim institucijama, navodeći da problem neuplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica više nije samo pitanje radničkih prava, već ozbiljna prijetnja funkcionisanju i razvoju cjelokupnog zdravstvenog sistema u ZDK.

Kako ističu iz Zavoda, mjesecima upozoravaju na posljedice dugogodišnjeg neizmirivanja obaveza, ali uprkos brojnim inicijativama i pokušajima dijaloga, trajno rješenje još nije pronađeno. Naglašavaju da redovna uplata doprinosa nije administrativna formalnost, već ključni izvor finansiranja zdravstvenih usluga, nabavke lijekova, medicinske opreme i unapređenja zdravstvene zaštite građana.

Prema podacima Zavoda, dug po osnovu neuplaćenih doprinosa premašio je 170 miliona konvertibilnih maraka. Navode da su to sredstva koja su mogla biti usmjerena na proširenje lista lijekova, razvoj banjsko-klimatskog liječenja, nabavku savremene medicinske opreme, unapređenje uslova liječenja i realizaciju brojnih razvojnih projekata u zdravstvu.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da dio duga obuhvata i obaveze prema Fondu solidarnosti Federacije BiH, što, kako upozoravaju iz Zavoda, direktno utiče na mogućnost finansiranja liječenja najtežih pacijenata, uključujući i onkološke bolesnike kojima pravovremena terapija često znači razliku između života i smrti.

Iz Zavoda podsjećaju da su u više navrata pokušali organizovati sastanke s nadležnim institucijama kako bi se pronašlo održivo rješenje. Navode da su 2. juna ove godine uputili inicijativu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, ali odgovor nije stigao. Nakon sastanka održanog 13. jula s federalnim ministrom, predložen je model kojim bi se uplatio barem dio dugovanja kako rudari ne bi ostali bez zdravstvenog osiguranja, a novo usaglašavanje bilo je planirano za 27. juli. Međutim, taj sastanak nije održan.

U međuvremenu su, kako ističu, izvršene uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje rudara koji ostvaruju pravo na penziju, dok pitanje zdravstvenog osiguranja nije riješeno. Takav pristup, smatraju u Zavodu, šalje poruku da zdravstvena zaštita rudara i njihovih porodica nije prioritet, iako predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.

Direktor Zavoda Ahmed Kasap upozorio je da posljedice ne snose samo rudari, već svi osiguranici u Zeničko-dobojskom kantonu, jer svaka neuplata dodatno narušava finansijsku stabilnost sistema, smanjuje mogućnosti finansiranja zdravstvenih usluga, lijekova, ortopedskih pomagala, preventivnih programa i razvojnih projekata.

Iz Zavoda poručuju da će nastaviti insistirati na institucionalnom dijalogu, ali i upozoravati da dalje odgađanje rješenja više nije samo finansijsko pitanje, već pitanje zdravlja građana i budućnosti zdravstvenog sistema.

Na kraju su još jednom pozvali Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i sve nadležne institucije da hitno osiguraju sistemsko rješenje za izmirenje postojećih dugovanja i uspostavu redovne uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ističući da se time ne štite samo prava rudara, već i stabilnost zdravstvenog sistema te kvalitet zdravstvene zaštite svih građana Zeničko-dobojskog kantona.