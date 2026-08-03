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Košarkaši BiH igraju prijateljski meč protiv Poljske u Hrasnici

Košarkaši BiH igraju prijateljski meč protiv Poljske u Hrasnici

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske u okviru priprema za predstojeće mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Susret je zakazan za 20. august s početkom u 19 sati, a bit će odigran u Sportskoj dvorani Hrasnica.

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Očekuje se da će selektor Dario Gjergja za ovu utakmicu na raspolaganju imati najjači sastav. Duel protiv kvalitetne selekcije Poljske poslužit će stručnom štabu za provjeru trenutne forme igrača, ali i za dodatno uigravanje ekipe uoči važnih kvalifikacijskih izazova.

Košarkaše Bosne i Hercegovine potom očekuju utakmice protiv Italije, koja će 28. augusta gostovati u Tuzli, te Litvanije, s kojom će bh. reprezentacija igrati 31. augusta u Vilniusu.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske u okviru priprema za predstojeće mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Susret je zakazan za 20. august s početkom u 19 sati, a bit će odigran u Sportskoj dvorani Hrasnica.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Očekuje se da će selektor Dario Gjergja za ovu utakmicu na raspolaganju imati najjači sastav. Duel protiv kvalitetne selekcije Poljske poslužit će stručnom štabu za provjeru trenutne forme igrača, ali i za dodatno uigravanje ekipe uoči važnih kvalifikacijskih izazova.

Košarkaše Bosne i Hercegovine potom očekuju utakmice protiv Italije, koja će 28. augusta gostovati u Tuzli, te Litvanije, s kojom će bh. reprezentacija igrati 31. augusta u Vilniusu.

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IzvorZenit.ba

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