Košarkaši BiH igraju prijateljski meč protiv Poljske u Hrasnici

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske u okviru priprema za predstojeće mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Susret je zakazan za 20. august s početkom u 19 sati, a bit će odigran u Sportskoj dvorani Hrasnica.

Očekuje se da će selektor Dario Gjergja za ovu utakmicu na raspolaganju imati najjači sastav. Duel protiv kvalitetne selekcije Poljske poslužit će stručnom štabu za provjeru trenutne forme igrača, ali i za dodatno uigravanje ekipe uoči važnih kvalifikacijskih izazova.

Košarkaše Bosne i Hercegovine potom očekuju utakmice protiv Italije, koja će 28. augusta gostovati u Tuzli, te Litvanije, s kojom će bh. reprezentacija igrati 31. augusta u Vilniusu.