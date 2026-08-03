Premijer Nikšić se susreo s preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članovima GSS-a Zenice

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, s preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica Harisom Adilovićem. Sastanku su prisustvovali i s premijerom razgovarali i predsjednik GSS Stanica Zenica Dino Ahmetović, te načelnik GSS Stanica Zenica Kenan Hrustanović.

Federalni premijer izrazio je i ovom prilikom saučešće članovima GSS-a zbog pogibije njihovih kolega i prijatelja koji su stradali u ekspediciji na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Izrazio je punu podršku članovima GSS-a, posebno se osvrnuvši na preživjelu dvojicu planinara kojim je uputio posebno suosjećanje s obzirom da su i sami bili sudionici ove nesreće.

Također, istakao je da će Vlada Federacije BiH ostati na raspolaganju za svaki vid pomoći kako GSS-u i preživjelim, tako i porodicama poginulih planinara. Ponovio je da Vlada Federacije BiH i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela stradalih članova ekspedicije.

Članovi GSS-a zahvalili su se premijeru i Vladi Federacije BiH na dosad iskazanoj podršci naglasivši da su uz ovu pomoć sve aktivnosti koje su uslijedile nakon nesreće završili znatno efikasnije. Izrazili su nadu da će što prije tijela njihovih kolega biti transportovana u našu zemlju, te su informirali premijera o aktivnostima na organiziranju dženaze.

Današnji sastanak bio je i prilika da članovi GSS-a razgovaraju s premijerom o redovnim aktivnostima koje provode gorske službe spašavanja, a posebno o njihovom dosadašnjem učešću u brojnim akcijama spašavanja koje su poduzimali tokom nesreća u našoj zemlji, ali i šire. Naglasili su da aktivnosti spašavanja obavljaju dobrovoljno i iz entuzijazma, te da je zbog izuzetnog značaja ove misije neophodno gorske službe zakonski regulirati, a što je bila i želja njihovih stradalih kolega članova GSS-a.

Premijer Nikšić je iskazao opredjeljenje da se ova oblast pokuša uvesti u okvire kakve i zaslužuje djelovanje gorskih službi spašavanja s obzirom na njihovu ulogu da u najtežim trenucima ugrožene živote građana stavljaju ispred svojih, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.