Mljekari u FBiH dali deset dana roka za isplatu poticaja ili idu protesti pa i blokade cesta

Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se jučer na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja s nivoa Federacije BiH. Iz Udruženja “Mljekari TK” navode da su podršku dobili i od kolega farmera iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona te najavljuju buduće zajedničko djelovanje, prenosi Agroklub.ba.

– Problem je devet mjeseci neisplaćenih poticaja, našli smo dovoljno razumijevanja i dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplati do 24. jula – rekao je Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja “Mljekari TK”.

Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak, 27. jula, farmeri iz tri kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu.

– Ovo nisu nikakve prijetnje, zajednički smo usaglasili i dalje korake. Ako dođe do mirnog okupljanja i ništa se ne riješi, sedam dana nakon toga ćemo blokirati saobraćajnice. Naknadno ćemo se dogovoriti u kojim dijelovima – istakao je Glibanović, dodavši da isti rokovi važe i za kantonalna ministarstva.

Farmeri poručuju i kako ih ne interesuju opravdanja u vezi administrativnih procedura, odnosno kašnjenja u dostavljanju dokumentacije prema Federalnom ministarstvu, jer su prouzrokovane izmjenama i dopuna pravilnika i njihovim nedonošenjem na vrijeme.

– Mi ne želimo da se bavimo time. Ministarstvo je trebalo izaći u javnost da objasni razvoj situacije. Imamo informaciju iz Ministarstva finansija da je već duži period osigurano 36 miliona KM za isplatu četvrtog i prvog kvartala. To znači da je jedina problematika bila u Federalnom ministarstvu poljoprivrede – kazao je Glibanović.