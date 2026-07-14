Računi Toplane Zenica blokirani, ugrožena grijna sezona

Radnici kompanije Toplana Zenica d.o.o. uputili su javni apel građanima, vlasnicima i nadležnim institucijama, upozoravajući da se preduzeće nalazi u izuzetno teškoj situaciji koja, kako navode, ugrožava egzistenciju zaposlenih, predstojeću grijnu sezonu u Zenici, ali i planove za ponovno pokretanje integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica.

U saopćenju ističu da je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih finansijskih obaveza dovedeni u pitanje.

Radnici podsjećaju da je Toplana zaseban privredni subjekt koji proizvodi tehnološku paru za pogone Nove Željezare Zenica, isporučuje energiju za sistem daljinskog grijanja grada, te da u njenom sastavu djeluje Energana, koja je, kako navode, ključni preduslov za funkcionisanje integralne proizvodnje.

Prema njihovim navodima, vlasnička struktura Toplane je sljedeća: Nova Željezara Zenica ima 65 posto udjela, Grad Zenica 20 posto, a Finski fond 15 posto.

U otvorenom obraćanju radnici su uputili pitanja većinskom vlasniku, rukovodstvu Nove Željezare Zenica, navodeći da očekuju jednak odnos prema zaposlenima u Toplani kao i prema radnicima Željezare. Tvrde da im ranije nije isplaćen regres kako među zaposlenima u Novoj Željezari ne bi došlo do nezadovoljstva, dok sada, kako ističu, ostaju bez ikakvih primanja.

Poseban apel upućen je Gradskoj upravi Zenica, uz upozorenje da bi nastavak odlaska stručnog kadra mogao ozbiljno ugroziti početak predstojeće grijne sezone. Navode da je od zaustavljanja integralne proizvodnje kompaniju već napustilo 15 stručnih radnika, te da se njihova znanja i iskustvo ne mogu brzo nadomjestiti.

Radnici su pozvali i Vladu Federacije BiH da se uključi u rješavanje problema, naglašavajući da bez funkcionalne Toplane i Energane nije moguće tehnički realizovati planirano ponovno pokretanje integralne proizvodnje u Zenici.

Ukoliko se problem hitno ne riješi, upozoravaju da bi mogli biti primorani na kolektivni otkaz, ističući da bez redovnih plata ne mogu osigurati egzistenciju svojih porodica.

Za utorak, 15. jula 2026. godine, radnici su najavili proteste ispred Glavne direkcije kompanije, odakle očekuju da će nadležni konačno ponuditi konkretna rješenja za izlazak iz krize.