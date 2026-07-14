Marco Rubio pokreće kampanju za rasformiranje Međunarodnog krivičnog suda

Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda (ICC), tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi.

Rubio je u autorskom tekstu objavljenom u Wall Street Journalu upozorio da bi američki pripadnici granične policije, vojnici, tužioci i izabrani zvaničnici mogli biti izvedeni pred međunarodne sudije zbog postupaka koje Washington smatra odbranom nacionalnih interesa.

U videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X ustvrdio je da bi američki zvaničnici, ukoliko administracija ne reagira, mogli biti izloženi riziku od međunarodnog krivičnog progona i zatvaranja, piše The Guardian.

Američki State Department saopćio je da nijedna diplomatska opcija neće biti isključena u kampanji protiv, kako je navedeno, prijetnje koju ICC predstavlja američkim državljanima.

Plan administracije predsjednika Donalda Trumpa uključuje pritisak na druge države da odbace nadležnost ICC-a nad američkim državljanima i diplomatski izoliraju Sud. Među mjerama koje se razmatraju su dodatne sankcije, zabrane putovanja, ukidanje viza te sankcioniranje organizacija povezanih s radom Suda.

Neimenovani zvaničnik State Departmenta kazao je da bi države koje sarađuju s američkim sigurnosnim službama, ugošćavaju američke vojnike ili zavise od američke sigurnosne i finansijske pomoći trebale odbaciti mogućnost da ICC procesuira američke zvaničnike i pripadnike oružanih snaga.

Države koje to odbiju mogle bi se suočiti s pojačanim nadzorom Washingtona, naveo je zvaničnik.

Rubio je optužio ICC da se od institucije osnovane radi procesuiranja najtežih međunarodnih zločina pretvorio u, kako je kazao, radikalnu i ekstremnu organizaciju koja pokušava proširiti svoju nadležnost na zemlje koje nisu prihvatile Rimski statut.

Međutim, stručnjaci za međunarodno pravo ocijenili su da Rubio pogrešno predstavlja ovlaštenja Suda.

Međunarodni krivični sud nema opću nadležnost nad događajima na teritoriji SAD-a, koji nije država članica ICC-a. Sud, međutim, može istraživati zločine počinjene na teritoriji država koje su prihvatile njegovu nadležnost, čak i kada su osumnjičeni državljani zemlje koja nije članica Suda.

Još nije jasno da li će Washington pokušati sankcionirati ICC kao instituciju. Takva odluka mogla bi američkim građanima, kompanijama i bankama zabraniti saradnju sa Sudom te ozbiljno otežati njegove finansijske i operativne aktivnosti.