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Granična policija BiH traži 150 kadeta, kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina

Granična policija BiH traži 150 kadeta, kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina

Granična policija

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 150 (stotinupedeset) kadeta 15. klase sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “Policajac” u više organizacionih jedinica. Kandidati se mogu prijaviti ako imaju između osamnaest i trideset i pet godina života.

Sve uslove iz konkursa možete pogledati OVDJE.

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1.    TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 54  ( 30 B, 18 S, 4 H i 2 O)

        –  Jedinica GP BiH Gradiška  –  24 (15 S, 5 B i 4 H) 

        –  Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 30 ( 25 B, 3 S i 2 O)

2.    TERENSKA KANCELARIJA JUG SA SJEDIŠTEM  U ČAPLJINI – 9 (9 H)

        – Jedinica GP BiH Trebinje – 5 (5 H)

        – Jedinica GP BiH Neum –  4 (4 H)

3.    TERENSKA KANCELARIJA ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOS. GRAHOVU – 22 ( 18 B, 3 S i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Izačić – 22  (18 B, 3 S i 1 O)

4.    TERENSKA KANCELARIJA ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 29 (12 B, 12 S, 4 H i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Zvornik – 21 (10 B, 6 S, 4 H i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Višegrad – 5 (3 S i 2 B)

        – Jedinica GP BiH Hum – 3 (3 S)

5.    TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 36

(16 S, 10 H, 9 B i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Bijeljina – 16 ( 10 S, 5 B i 1 O)  

        – Jedinica GP BiH Brod – 20 ( 10 H, 6 S i 4 B)

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a)  testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);  

b)  testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c)  usmenog dijela testa-intervjua;

d)  ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin “Policajac” traje 8 (osam) mjeseci i obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, a nakon što se odobri Budžet za fiskalnu godinu, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu “Policajac”, najkasnije u roku od 90 dana.

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 150 (stotinupedeset) kadeta 15. klase sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “Policajac” u više organizacionih jedinica. Kandidati se mogu prijaviti ako imaju između osamnaest i trideset i pet godina života.

Sve uslove iz konkursa možete pogledati OVDJE.

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Zenica 19.07.2026
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Zenica 18.07.2026
Juniori BiH savladali Srbiju i Bugarsku te će igrati u polufinalu EP u Trophy II grupe u Budimpešti

1.    TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 54  ( 30 B, 18 S, 4 H i 2 O)

        –  Jedinica GP BiH Gradiška  –  24 (15 S, 5 B i 4 H) 

        –  Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 30 ( 25 B, 3 S i 2 O)

2.    TERENSKA KANCELARIJA JUG SA SJEDIŠTEM  U ČAPLJINI – 9 (9 H)

        – Jedinica GP BiH Trebinje – 5 (5 H)

        – Jedinica GP BiH Neum –  4 (4 H)

3.    TERENSKA KANCELARIJA ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOS. GRAHOVU – 22 ( 18 B, 3 S i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Izačić – 22  (18 B, 3 S i 1 O)

4.    TERENSKA KANCELARIJA ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 29 (12 B, 12 S, 4 H i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Zvornik – 21 (10 B, 6 S, 4 H i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Višegrad – 5 (3 S i 2 B)

        – Jedinica GP BiH Hum – 3 (3 S)

5.    TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 36

(16 S, 10 H, 9 B i 1 O)

        – Jedinica GP BiH Bijeljina – 16 ( 10 S, 5 B i 1 O)  

        – Jedinica GP BiH Brod – 20 ( 10 H, 6 S i 4 B)

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a)  testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);  

b)  testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c)  usmenog dijela testa-intervjua;

d)  ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin “Policajac” traje 8 (osam) mjeseci i obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, a nakon što se odobri Budžet za fiskalnu godinu, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu “Policajac”, najkasnije u roku od 90 dana.

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IzvorZenit.ba

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