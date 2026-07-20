Granična policija BiH traži 150 kadeta, kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 150 (stotinupedeset) kadeta 15. klase sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “Policajac” u više organizacionih jedinica. Kandidati se mogu prijaviti ako imaju između osamnaest i trideset i pet godina života.

Sve uslove iz konkursa možete pogledati OVDJE.

1. TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROZAPAD SA SJEDIŠTEM U GRADIŠCI – 54 ( 30 B, 18 S, 4 H i 2 O)

– Jedinica GP BiH Gradiška – 24 (15 S, 5 B i 4 H)

– Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 30 ( 25 B, 3 S i 2 O)

2. TERENSKA KANCELARIJA JUG SA SJEDIŠTEM U ČAPLJINI – 9 (9 H)

– Jedinica GP BiH Trebinje – 5 (5 H)

– Jedinica GP BiH Neum – 4 (4 H)

3. TERENSKA KANCELARIJA ZAPAD SA SJEDIŠTEM U BOS. GRAHOVU – 22 ( 18 B, 3 S i 1 O)

– Jedinica GP BiH Izačić – 22 (18 B, 3 S i 1 O)

4. TERENSKA KANCELARIJA ISTOK SA SJEDIŠTEM U VIŠEGRADU – 29 (12 B, 12 S, 4 H i 1 O)

– Jedinica GP BiH Zvornik – 21 (10 B, 6 S, 4 H i 1 O)

– Jedinica GP BiH Višegrad – 5 (3 S i 2 B)

– Jedinica GP BiH Hum – 3 (3 S)

5. TERENSKA KANCELARIJA SJEVEROISTOK SA SJEDIŠTEM U BIJELJINI – 36

(16 S, 10 H, 9 B i 1 O)

– Jedinica GP BiH Bijeljina – 16 ( 10 S, 5 B i 1 O)

– Jedinica GP BiH Brod – 20 ( 10 H, 6 S i 4 B)

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);

b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c) usmenog dijela testa-intervjua;

d) ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin “Policajac” traje 8 (osam) mjeseci i obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, a nakon što se odobri Budžet za fiskalnu godinu, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu “Policajac”, najkasnije u roku od 90 dana.