Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Cijena barela Brent sirove nafte premašila 90 dolara

Cijena barela Brent sirove nafte premašila 90 dolara

Foto: Ilustracija

Cijene nafte ponovo su danas porasle u ranom trgovanju, podstaknute eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, pri čemu je barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio 90 dolara.

Cijena barela (159 litara) sjevernomorske nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za skoro četiri posto preko noći na 91,42 dolara.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zgrada Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Privremeno obustavljeno zaprimanje prijava za subvencije energetske efikasnosti u ZDK
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Otvoren stečajni postupak nad kompanijom “Tehnomax” iz Zenice
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)

Cijena je potom blago pala, a posljednji put se trgovalo na 90,20 dolara. Od početka jula globalna referentna vrijednost nafte porasla je za skoro 30 posto.

Na Bliskom istoku raste zabrinutost zbog moguće daljnje eskalacije sukoba, a američki mediji izvještavaju da Washington raspoređuje dodatne borbene i tankerske avion u područje sukoba.

Američka vojska bombardirala je ciljeve u Iranu devet noći zaredom, navodeći da su operacije usmjerene na sprečavanje iranskih napada na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu vitalnom plovnom putu za globalnu trgovinu naftom, plinom i gnojivima.

Teheran izvodi osvetničke napade protiv zemalja u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji, prenosi dpa.

Cijene nafte ponovo su danas porasle u ranom trgovanju, podstaknute eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, pri čemu je barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio 90 dolara.

Cijena barela (159 litara) sjevernomorske nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za skoro četiri posto preko noći na 91,42 dolara.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zgrada Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Privremeno obustavljeno zaprimanje prijava za subvencije energetske efikasnosti u ZDK
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Otvoren stečajni postupak nad kompanijom “Tehnomax” iz Zenice
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)

Cijena je potom blago pala, a posljednji put se trgovalo na 90,20 dolara. Od početka jula globalna referentna vrijednost nafte porasla je za skoro 30 posto.

Na Bliskom istoku raste zabrinutost zbog moguće daljnje eskalacije sukoba, a američki mediji izvještavaju da Washington raspoređuje dodatne borbene i tankerske avion u područje sukoba.

Američka vojska bombardirala je ciljeve u Iranu devet noći zaredom, navodeći da su operacije usmjerene na sprečavanje iranskih napada na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu vitalnom plovnom putu za globalnu trgovinu naftom, plinom i gnojivima.

Teheran izvodi osvetničke napade protiv zemalja u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji, prenosi dpa.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorFena

Pročitajte još...

Zenica
very heavy rain
24.2 ° C
24.2 °
24.2 °
66%
1.2m/s
50%
pon
27 °
uto
27 °
sri
24 °
čet
26 °
pet
20 °