Cijena barela Brent sirove nafte premašila 90 dolara

Cijene nafte ponovo su danas porasle u ranom trgovanju, podstaknute eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, pri čemu je barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio 90 dolara.

Cijena barela (159 litara) sjevernomorske nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za skoro četiri posto preko noći na 91,42 dolara.

Cijena je potom blago pala, a posljednji put se trgovalo na 90,20 dolara. Od početka jula globalna referentna vrijednost nafte porasla je za skoro 30 posto.

Na Bliskom istoku raste zabrinutost zbog moguće daljnje eskalacije sukoba, a američki mediji izvještavaju da Washington raspoređuje dodatne borbene i tankerske avion u područje sukoba.

Američka vojska bombardirala je ciljeve u Iranu devet noći zaredom, navodeći da su operacije usmjerene na sprečavanje iranskih napada na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu vitalnom plovnom putu za globalnu trgovinu naftom, plinom i gnojivima.

Teheran izvodi osvetničke napade protiv zemalja u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji, prenosi dpa.