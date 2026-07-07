Hrvatska policija upozorava: Za ulazak u pogrešnu kolonu na granici slijedi novčana kazna

Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji ovih dana putuju prema hrvatskoj obali ili dalje prema zemljama Evropske unije nastoje pronaći način da što brže pređu granicu. Međutim, pokušaj da se izbjegne duža kolona mogao bi ih skupo koštati.

Naime, hrvatska policija upozorava da vozači koji bez prava uđu u prometnu traku namijenjenu državljanima Evropske unije mogu biti novčano kažnjeni, i to ne zbog svog državljanstva, već zbog nepoštivanja prometne signalizacije na graničnim prijelazima.

Na ovu praksu posljednjih dana upozoravaju i regionalni mediji, nakon što je jedan korisnik društvene mreže X opisao vlastito iskustvo na hrvatskoj granici. Kako je naveo, greškom je ušao u traku označenu za građane Evropske unije, zbog čega mu je izrečena kazna od 60 eura.

Ako se kazna plati odmah na mjestu prekršaja, iznos se može prepoloviti na 30 eura. Nakon toga vozaču je dopušteno da graničnu kontrolu završi u istoj traci u kojoj se već nalazio, bez vraćanja u drugu kolonu.

Prema uputama hrvatskog Ravnateljstva policije, prometne trake označene oznakom “EU, EGP, CH” namijenjene su državljanima Hrvatske, država članica Evropske unije, Evropskog gospodarskog prostora i Švicarske, kao i pojedinim državljanima trećih zemalja koji prema pravilima EU imaju pravo slobodnog kretanja.

Za većinu putnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih država koje nisu članice Evropske unije predviđena je traka označena kao “Sve putovnice”, osim ako ne pripadaju nekoj od kategorija kojima je dopušteno koristiti EU traku.

Iz hrvatske policije pojašnjavaju da vozači koji koriste traku za koju nisu ovlašteni mogu odgovarati prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zbog nepoštivanja prometnih znakova.

Poseban značaj pravilnog odabira prometne trake dobio je uvođenjem evropskog Sustava ulaska i izlaska (EES), kojim se digitalno evidentiraju ulasci i izlasci državljana trećih zemalja na vanjskim granicama šengenskog prostora. Sistem prilikom prvog ulaska bilježi podatke iz putne isprave, mjesto i vrijeme prelaska granice, a prikupljaju se i biometrijski podaci poput fotografije lica i otisaka prstiju.

Zbog novih procedura hrvatske vlasti naglašavaju da pogrešan izbor prometne trake može dodatno usporiti graničnu kontrolu i stvoriti nepotrebne zastoje.

Vozačima koji ovih dana putuju prema Hrvatskoj zato se savjetuje da ne biraju kraću kolonu na osnovu procjene gdje će brže proći, već da pažljivo prate prometnu signalizaciju iznad traka. U suprotnom, pokušaj da uštedite nekoliko minuta mogao bi vas koštati najmanje 30, odnosno 60 eura.