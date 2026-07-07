Nermin Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u BiH

Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić se neće kandidovati na predstojećim Općim izborima u BiH, saznaje Klix.ba.

Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i prije četiri godine.

Ipak, na kraju je donesena odluka da Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. godine, odnosno od prvih Općih izbora nakon kraja rata u BiH, da aktuelni predsjednik SDP-a neće biti kandidat na izborima.

Od 2000. do 2014. godine je Nikšić bio kandidat SDP-a za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, a 2018. i 2022. godine bio je kandidat za državni parlament.

Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugeriše da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerovatno ići u penziju nakon kraja svog mandata.

Ipak, vrijedi istaći da je moguće da Nikšić, ako SDP bude učestvovao u vlasti na nekom nivou, dobije izvršnu funkciju, kao što se desilo nakon što nije izabran u državni parlament prije četiri godine.

Također, moguće je i da Nikšić bude kandidat za Dom naroda PS BiH, ali i da na tu poziciju bude imenovan.