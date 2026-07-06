Europol i 59 zemalja u velikoj akciji protiv trgovine ljudima: U BiH identificirano 11 potencijalnih žrtava

Operacija Global Chain provedena je na pet kontinenata, s fokusom na trgovinu ljudima. Akciju EUROPOL-a na području BiH koordinirala je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Europol je podržao globalnu operaciju suzbijanja trgovine ljudima koju je provelo 59 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a rezultirala je otkrivanjem 2.070 potencijalnih žrtava i lišenjem slobode 1.024 osumnjičene osobe, od kojih se 334 sumnjiči za trgovinu ljudima.

U okviru tekućih istraga otkrivena je još 201 osoba osumnjičena za trgovinu ljudima. Akcija kodnog naziva “GLOBAL CHAIN” bila je usmjerena na trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, prisilnog kriminala i prosjačenja, uz poseban fokus na maloljetne žrtve.

Ovogodišnja akcija realizirana je od 8. do 12. juna ove godine, uz koordinaciju i podršku Europola, Frontexa i Interpola. Cilj je bio otkrivanje i suzbijanje kriminalnih aktivnosti povezanih s trgovinom ljudima, identifikacija uključenih osoba, pokretanje istraga protiv organiziranih kriminalnih grupa te zaštita potencijalnih žrtava. Operacija je provedena u okviru EMPACT-a, pri tom su Austrija i Rumunija predvodile aktivnosti.

Akcija je rezultirala sa 1.024 lišenja slobode (334 zbog trgovine ljudima i 690 za druga krivična djela); 2.070 identifikovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima (1.908 odraslih i 162 maloljetnih); 201 identifikovanih dodatnih osumnjičenih; 465 novih istraga otvoreno; a bilo je i 80 slučajeva falsifikovanih dokumenata.

– Rezultati istraga ukazuju na to da veliku većinu žrtava čine punoljetne žene, koje su predmet trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije (88 posto, uz devet posto slučajeva prisilnog rada, dva posto prisilnog prosjačenja i jedan posto prisiljavanja na vršenje krivičnih djela). Eksploatacija maloljetnih žrtava uglavnom je povezana s prisilnim prosjačenjem i prisilnim vršenjem krivičnih djela, poput džeparenja. U mnogim od tih slučajeva, pružanje zaštite žrtvama može predstavljati izazov jer ih često eksploatiraju članovi porodice – navodi se.

U operaciji je učestvovalo više od 40.000 službenika iz 59 zemalja, uključujući organe za provođenje zakona, graničnu policiju, inspekcije rada te poreske i carinske službe. Prijave o potencijalnim žrtvama stigle su iz 45 zemalja, pri tom je najveći broj njih bio iz Kolumbije, Argentine, Venecuele, Nepala i Moldavije. Mnoge žrtve bile su predmet trgovine ljudima preko državnih granica, pa čak i kontinenata, što ukazuje na globalni karakter mreža trgovine ljudima.

Da bi se dodatno poboljšala prekogranična i međukontinentalna saradnja uspostavljena su dva koordinacijska centra. Jedan koordinacijski centar uspostavljen je u Skoplju (Sjeverna Makedonija) u kojem je učestvovao i predstavnik Bosne i Hercegovine, a pokrivao je zemlje učesnice u Evropi, Aziji i Africi. Drugi koordinacijski centar je uspostavljen od Ameripola, u Rio de Janeiru (Brazil), radi koordinacije aktivnosti u Americi.

Europol je rasporedio stručnjake za borbu protiv trgovine ljudima u oba koordinacijska centra, premošćujući operativne aktivnosti između kontinenata i usklađujući simultane akcije protiv mreža organiziranog kriminala koje su uključene u te aktivnosti.

Svaka zemlja učesnica provodila je ciljane operacije u svojim jurisdikcijama i efikasno dijelila obavještajne podatke ,putem koordinacijskih centara uspostavljenih u Skoplju i Rio de Janeiru. Taj integrirani, višedržavni i višeagencijski pristup bio je ključan za uspješno razbijanje kriminalnih mreža i identifikaciju žrtava.

S ciljem uspješnog provođenja te međunarodne operativne akcije na području Bosne i Hercegovine, u periodu od 8. do 12. juna 2026. godine, na nivou Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH uspostavljen je Nacionalni koordinacioni centar, koji je koordinirao ukupne aktivnosti na području naše zemlje, zajedno sa Centralnim koordinacionim centrom u Skoplju. U radu Nacionalnog koordinacionog centra sudjelovali su predstavnici nadležnih organa u BiH.

U operativnoj akciji sudjelovalo je 15 agencija za provođenje zakona u BiH (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Federalna uprava policije, Policija Brčko distrikta BiH, MUP Tuzlanskog kantona, MUP ZDK, MUP HNK, MUP KS, MUP Kantona 10, MUP Posavskog kantona, MUP USK, MUP Srednjobosanskog kantona i MUP Zapadno-hercegovačkog kantona), uz aktivno učešće Tužilaštva BiH i Kontakt tačke za saradnju BiH s Europolom.

Sva uključena tijela postupala su u skladu sa svojim djelokrugom rada i zakonskim nadležnostima, uz koordinaciju aktivnosti s nivoa Nacionalnog koordinacionog centra Direkcije.

U akciji su angažirana 5.122 službenika iz 15 agencija za provođenje zakona i uspostavljeno 356 punktova na targetiranim žarišnim tačkama na području cijele Bosne i Hercegovine. U okviru navedenih aktivnosti kontrolirano je 9.282 osobe i 10.433 vozila, 170 lokacija i 69 aviona. Kao rezultat navedenih aktivnosti detektirano je 11 potencijalnih žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije (državljanke BiH, Kine i Brazila) i četiri osobe su lišene slobode.

Tokom operativne akcije korišteni su zaštićeni kanali Europola, INTERPOL-a i SELEC-a što je omogućilo brzu i efikasnu razmjenu informacija i unakrsne provjere na nacionalnom i međunarodnom nivou. Provođenjem te operativne akcije Direkcija je još jednom potvrdila nezaobilaznu koordinacijsku ulogu u sektoru sigurnosti BiH te kao jedinstvenu tačku kontakta za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

Aktivnosti u okviru akcije Global Chain podržane su od Projekta EU4FAST – podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na zapadnom Balkanu – saopćeno je iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.