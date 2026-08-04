Isplaćena julska plata radnicima Toplane Zenica

Kompanija Pavgord izvršila je jednodnevnu deblokadu računa Toplane Zenica d.o.o., čime je omogućena realizacija pozajmice iz koje je zaposlenicima isplaćena julska plata, saopćio je danas generalni direktor Toplane Haris Polutan.

U saopćenju se navodi da je deblokada izvršena u skladu s dogovorom postignutim na posljednjem sastanku relevantnih strana.

– Obavještavamo javnost da je, u skladu s dogovorom postignutim na posljednjem sastanku relevantnih strana, kompanija Pavgord izvršila deblokadu računa Toplane Zenica d.o.o. na jedan dan, čime je omogućena realizacija pozajmice iz koje je isplaćena julska plata zaposlenicima – navodi se u saopćenju.

Iz Toplane naglašavaju da nije riječ o isplati zaostalih plata, već o redovnoj julskoj plati koja je, prema uobičajenoj dinamici, trebala biti isplaćena 10. augusta.

– Na ovaj način radnici su svoju platu dobili i prije predviđenog roka – ističe Polutan.

U saopćenju se podsjeća da se sada očekuje realizacija dogovora prema kojem bi Grad Zenica otkupio udjele Nove Željezare Zenica i preuzeo obaveze u Toplani, uključujući i obaveze prema zaposlenicima.

– Shodno zaključcima i dogovorima sa posljednjeg sastanka, za naredne plate očekuje se realizacija aktivnosti kojima bi Grad Zenica otkupio udjele Nove Željezare te preuzeo obaveze u Toplani Zenica d.o.o., uključujući i obaveze prema zaposlenicima – navodi se u saopćenju.

Istovremeno, iz Toplane upozoravaju da je potrebno ubrzati aktivnosti vezane za pripremu predstojeće grijne sezone.

– Pravovremeno definisanje odgovornosti, finansijskih obaveza i operativnih aktivnosti ključno je kako bi se osigurale sve pretpostavke za nesmetan početak i uspješnu realizaciju sezone grijanja u interesu građana Zenice i korisnika usluga daljinskog grijanja – poručio je generalni direktor Haris Polutan.

Podsjećamo, krajem jula predstavnici radnika Toplane zatražili su od JP “Grijanje” hitnu uplatu cjelokupnog duga prema ovom preduzeću kako bi bile omogućene isplate plata. Nakon toga gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović objavio je da je JP “Grijanje” izvršilo uplatu 2.133.442,08 KM, uz poruku da je gradsko preduzeće ispunilo sve svoje obaveze i da sada očekuje naredne poteze druge strane.

Današnje saopćenje Toplane predstavlja prvi konkretan rezultat nakon te uplate, jer je deblokadom računa omogućena isplata julske plate zaposlenima.