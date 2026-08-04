Privremena promjena rada šaltera MUP-a ZDK u Nemili zbog povećanog obima posla u Zenici

Građani koji usluge Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koriste u dislociranom šalteru u Nemili od četvrtka, 6. augusta, moći će ih ostvarivati prema privremeno izmijenjenom radnom vremenu.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, šalter u Nemili će ubuduće raditi utorkom i četvrtkom u periodu od 7.30 do 12 sati. Ova promjena privremenog je karaktera i uvedena je zbog povećanog obima poslova u Odsjeku za administraciju Zenica, kao i odsustva dijela šalterskih radnika usljed korištenja godišnjih odmora, privremene spriječenosti za rad zbog bolesti te žalbenog postupka u vezi s prijemom novih zaposlenika.

Iz MUP-a navode da je analiza rada pokazala kako je u posljednjih 14 dana na šalteru u Nemili u prosjeku izdavano svega dva do tri dokumenta dnevno, dok se u Zenici svakodnevno bilježe velike gužve i povećan broj zahtjeva građana. Zbog toga je zaposlenik iz Nemile privremeno raspoređen u Zenicu kako bi se ubrzalo pružanje usluga.

Naglašavaju da je riječ o privremenoj organizaciji rada donesenoj na osnovu stvarnih pokazatelja, s ciljem efikasnijeg pružanja administrativnih usluga svim građanima. Po stvaranju uslova, dislocirani šalter u Nemili vratit će se redovnom radnom vremenu.