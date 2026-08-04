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Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Rusije do Beograda

Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Rusije do Beograda

Čelni ljudi Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica, koji su se u petak navečer vratili iz Ruske Federacije zajedno sa dvojicom preživjelih zeničkih planinara iz tragične nesreće od 25. jula u pohodu na Elbrus, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem, večeras su na pres-konferenciji u Zenici govorili o narednim koracima u vezi transporta tijela i ukopa pet poginulih planinara.

Naime, tijela poginulih supružnika Alme i Denisa Okanovića, članova GSS-a Zenica te planinara Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića, još uvijek se nalaze u Ruskoj Federaciji, a predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović i načelnik Kenan Hrustanović koji su putovali u Rusku Federaciju te Munever Aganhodžić, koji je u njihovom odsustvu koordinirao aktivnosti u Zenici, ni večaras nisu mogli precizirati tačan termin povratka tijela poginulih te njihovog zajedničkog ukopa u Zenici.

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– Ovo je jedan od najtežih trenutaka ove stranice, ovog grada, ove države i cijele planinarske zajednice – kazao je Ahmetović, te izrazio saučešće porodicama i prijateljima poginulih. Zamolio je sve da poštuju žrtve ali i preživjele koji su u fazi psihičkog i fizičkog oporavka nakon svega što su preživjeli.

– Proces transporta tijela unesrećenih je već počeo. Tijela se nalaze u Moskvi. Ne možemo potvrditi tačan termin njihove dopreme u BiH – kazao je Ahmetović.

On je pojasnio da će tijela nastradalih planinara prvo transportnim avionom biti prevezeni u Beograd, odakle se biti vraćeni u BiH.

Planirana je i zajednička komemoracija u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti Dan žalosti. Na području Federacije Bosne i Hercegovine Dan žalosti bio je prolašen 28. jula.

Vlada FBiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planira u domovinu, a Vlada FBiH izdvojila je 70.000 KM i u Rusku Federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara.

Ahnmetović je zbog svega zahvalio čelnim ljudima iz spasilačkih i drugih službi Ruske Federacije koji su im pružili svaku vrstu pomoći, kao i premijeru FBiH Nerminu Nikšiću te gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću. Veliku podršku, ističu, pružio im je i Ivan Bandić iz Žepča.

Najavio je da će termin komemoracije i dan dženaze biti određen nakon transporta tijela u BiH, kao i nakon dogovora s Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Gradskom upravom Grada Zenica te Medžlisom Islamske zajednice Zenica.

Čelni ljudi Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica, koji su se u petak navečer vratili iz Ruske Federacije zajedno sa dvojicom preživjelih zeničkih planinara iz tragične nesreće od 25. jula u pohodu na Elbrus, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem, večeras su na pres-konferenciji u Zenici govorili o narednim koracima u vezi transporta tijela i ukopa pet poginulih planinara.

Naime, tijela poginulih supružnika Alme i Denisa Okanovića, članova GSS-a Zenica te planinara Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića, još uvijek se nalaze u Ruskoj Federaciji, a predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović i načelnik Kenan Hrustanović koji su putovali u Rusku Federaciju te Munever Aganhodžić, koji je u njihovom odsustvu koordinirao aktivnosti u Zenici, ni večaras nisu mogli precizirati tačan termin povratka tijela poginulih te njihovog zajedničkog ukopa u Zenici.

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– Ovo je jedan od najtežih trenutaka ove stranice, ovog grada, ove države i cijele planinarske zajednice – kazao je Ahmetović, te izrazio saučešće porodicama i prijateljima poginulih. Zamolio je sve da poštuju žrtve ali i preživjele koji su u fazi psihičkog i fizičkog oporavka nakon svega što su preživjeli.

– Proces transporta tijela unesrećenih je već počeo. Tijela se nalaze u Moskvi. Ne možemo potvrditi tačan termin njihove dopreme u BiH – kazao je Ahmetović.

On je pojasnio da će tijela nastradalih planinara prvo transportnim avionom biti prevezeni u Beograd, odakle se biti vraćeni u BiH.

Planirana je i zajednička komemoracija u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti Dan žalosti. Na području Federacije Bosne i Hercegovine Dan žalosti bio je prolašen 28. jula.

Vlada FBiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planira u domovinu, a Vlada FBiH izdvojila je 70.000 KM i u Rusku Federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara.

Ahnmetović je zbog svega zahvalio čelnim ljudima iz spasilačkih i drugih službi Ruske Federacije koji su im pružili svaku vrstu pomoći, kao i premijeru FBiH Nerminu Nikšiću te gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću. Veliku podršku, ističu, pružio im je i Ivan Bandić iz Žepča.

Najavio je da će termin komemoracije i dan dženaze biti određen nakon transporta tijela u BiH, kao i nakon dogovora s Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Gradskom upravom Grada Zenica te Medžlisom Islamske zajednice Zenica.

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IzvorFena

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