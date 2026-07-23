Bh. pasoš na 40. mjestu svjetske rang-liste prema mogućnostima putovanja

Bosna i Hercegovina nalazi se na 40. mjestu globalne rang-liste pasoša prema indeksu mobilnosti, kojim se mjeri broj destinacija dostupnih bez vize, uz vizu po dolasku, elektronsko odobrenje za putovanje (ETA) ili ubrzanu elektronsku vizu.

Pojedini pasoši dijele istu poziciju na listi, a njihov položaj pokazuje koliko lako njihovi vlasnici mogu putovati u druge zemlje bez prethodnog prolaska kroz klasičnu viznu proceduru.

Pasoši većine država u posljednjih deset godina postali su moćniji zahvaljujući sve većem broju sporazuma o bezviznom režimu, ali velike nejednakosti u slobodi putovanja i dalje postoje, piše The Guardian.

Armand Arton, koji vodi platformu Passport Index, navodi da statistički podaci pokazuju kako sve više država sklapa sporazume o bezviznom putovanju, uprkos raširenom uvjerenju da se granice širom svijeta zatvaraju.

Poseban napredak zabilježile su pojedine male otočne države, čiji se građani često ne smatraju sigurnosnim ili migracijskim rizikom. Njihovoj većoj mobilnosti doprinijela je i spremnost nekih vlada da omoguće bezvizna putovanja stanovništvu država koje su među najugroženijima klimatskim promjenama.

Značajan napredak ostvarila je i Kina, zahvaljujući otvaranju zemlje i širenju bilateralnih sporazuma sa susjednim državama. Nakon potpisivanja sporazuma o bezviznom režimu sa Singapurom u februaru 2024. godine naglo je porastao broj putovanja između dvije zemlje.

Pasoši država koje dobiju bezvizni pristup šengenskom prostoru, koji čini 29 evropskih zemalja, mogu gotovo preko noći znatno napredovati na globalnim listama. Među najvećim dobitnicima proteklih godina bili su Gruzija, Ukrajina i Kosovo.

Vjosa Musliu, vanredna profesorica na univerzitetu u Briselu, kazala je da je ukidanje viza omogućilo brojnim građanima Kosova da prvi put lakše posjete porodicu i prijatelje u inozemstvu.

Ipak, bezvizni režim ne garantiraju automatski ulazak u neku državu, jer putnici i dalje mogu biti podvrgnuti dodatnim provjerama i ispitivanju na granici.

Dok su pasoši većine država ojačali, pojedine zemlje zabilježile su značajan pad. Vanuatu je pao za 14 mjesta nakon što su ga Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo uklonili s liste država čiji građani mogu putovati bez vize, navodeći zabrinutost zbog programa dodjele državljanstva investitorima.

Sjedinjene Američke Države pale su za pet mjesta, uglavnom zato što su druge države počele primjenjivati princip reciprociteta kao odgovor na pooštravanje američke vizne politike.

Na samom dnu globalne ljestvice i dalje se nalaze Afganistan, Irak, Sirija, Pakistan i Somalija. Vlasnici afganistanskog pasoša mogu bez vize putovati u samo tri zemlje, dok za ulazak u 113 država moraju unaprijed pribaviti vizu.

Passport Index je uveo i takozvani indeks otvorenosti, kojim se mjeri koliko država nekoj zemlji može pristupiti bez vize ili uz pojednostavljenu proceduru.

SAD, Kanada, Australija i Novi Zeland imaju neke od najsnažnijih pasoša, ali istovremeno zadržavaju relativno restriktivne uvjete za ulazak stranih državljana.

Nasuprot tome, države poput Južnog Sudana, Nigerije, Etiopije i Demokratske Republike Kongo relativno lako primaju strance, iako njihovi građani za putovanja u većinu zemalja moraju pribaviti vize.

Evropska unija očekuje uvođenje sistema ETIAS do kraja godine za putnike koji sada mogu ulaziti u šengenski prostor bez vize.