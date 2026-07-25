Nastavlja se potpisivanje ugovora o cesiji za bivše radnike Nove Željezare Zenica
Nastavlja se potpisivanje ugovora o cesiji za bivše radnike Nove Željezare Zenica
Nakon što je Kantonalni sud u Zenici pravosnažno potvrdio odluku kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, Advokatski ured Saše Radovanovića iz Brčkog saopćio je da se nastavlja postupak potpisivanja ugovora o cesiji za bivše radnike ove kompanije.
U obavijesti dostavljenoj medijima navodi se da se poziv odnosi na bivše radnike koji su ostvarili pravo na regres, a više nisu u radnom odnosu, kao i na radnike koji imaju pravo na otpremninu, a s kojima do sada nije zaključen ugovor o cesiji.
Iz Advokatskog ureda ističu da će se postupak odvijati na isti način kao i do sada, u skladu s važećim pravnim procedurama.
– Pozivamo sve zainteresirane radnike koji ispunjavaju navedene uslove, a koji žele pristupiti zaključenju ugovora kako bi prodali svoje potraživanje prema istim uslovima kao što je to bilo i ranije – navedeno je u obavijesti.
Advokatski ured zahvalio je radnicima na ukazanom povjerenju i razumijevanju.
Podsjetimo, Općinski sud u Zenici objavio je da je Kantonalni sud odbio žalbe Vlade Federacije BiH i Grada Zenice te potvrdio prvostepeno rješenje kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom Željezarom Zenica. Nakon te pravosnažne odluke, nastavljaju se aktivnosti vezane za rješavanje potraživanja bivših radnika putem ugovora o cesiji.
Nakon što je Kantonalni sud u Zenici pravosnažno potvrdio odluku kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, Advokatski ured Saše Radovanovića iz Brčkog saopćio je da se nastavlja postupak potpisivanja ugovora o cesiji za bivše radnike ove kompanije.
U obavijesti dostavljenoj medijima navodi se da se poziv odnosi na bivše radnike koji su ostvarili pravo na regres, a više nisu u radnom odnosu, kao i na radnike koji imaju pravo na otpremninu, a s kojima do sada nije zaključen ugovor o cesiji.
Iz Advokatskog ureda ističu da će se postupak odvijati na isti način kao i do sada, u skladu s važećim pravnim procedurama.
– Pozivamo sve zainteresirane radnike koji ispunjavaju navedene uslove, a koji žele pristupiti zaključenju ugovora kako bi prodali svoje potraživanje prema istim uslovima kao što je to bilo i ranije – navedeno je u obavijesti.
Advokatski ured zahvalio je radnicima na ukazanom povjerenju i razumijevanju.
Podsjetimo, Općinski sud u Zenici objavio je da je Kantonalni sud odbio žalbe Vlade Federacije BiH i Grada Zenice te potvrdio prvostepeno rješenje kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom Željezarom Zenica. Nakon te pravosnažne odluke, nastavljaju se aktivnosti vezane za rješavanje potraživanja bivših radnika putem ugovora o cesiji.
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