Plaće prosvjetnih radnika, policije i državnih službenika u ZDK od 1. jula veće za 10 posto

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, zajedno s ministrima policije Emirom Vračom, finansija Dženanom Čišijom, pravosuđa i uprave Nebojšom Nikolićem te obrazovanja Mirzom Mušijom, održao je odvojene sastanke s predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih u obrazovanju, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, na kojima ih je upoznao da će od 1. jula plaće biti povećane za 10 posto.

Na sastancima je istaknuto da su plaće policije i državnih službenika u protekle tri godine, uključujući i najnovije povećanje, porasle preko 45 posto, a kod zaposlenih u prosvjeti i preko 60 posto, po čemu se ovaj kanton svrstao u sami vrh u Federaciji BiH.

“Vlada je posvećena je ne samo unapređenju materijalnog statusa naših profesora, nastavnika, policije i državnih službenika, uzimajući u obzir rast troškova života i inflaciju, nego i svim ostalim segmentima, razvojnim projektima važnim za naš kanton i građane, razvoju privrede i poljoprivrede, naravno posebno vodeći računa o socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva”, rekao je premijer Pivić.

Predstavnici sindikata pohvalili su socijalni dijalog u ovom kantonu, ističući da ovaj odnos treba biti uzor za sve kantone u FBiH.