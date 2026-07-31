Neum dobiva plažu prilagođenu osobama s invaliditetom

Općina Neum dobila je potporu u iznosu od 20.000 eura za unaprjeđenje pristupačnosti na plaži za osobe s invaliditetom.

Ovim projektom Općina Neum planira izgradnju pristupne staze do plaže te rampe za siguran ulazak i izlazak iz mora osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, objavili su u petak iz te općine.

Kako kažu, provedbom projekta stvorit će se preduvjeti za ravnopravno korištenje javnih plažnih sadržaja, povećati socijalna uključenost osoba s invaliditetom te unaprijediti kvaliteta života lokalnog stanovništva i posjetitelja s obzirom na to da na području općine ne postoji nijedna javna plaža koja omogućava samostalan i siguran pristup moru ovoj skupini korisnika što predstavlja prepreku njihovom uključivanju u društvene i rekreativne aktivnosti.

Općina je potporu ostvarila putem Javnog poziva za prijavu projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini koji je objavilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnog rada Republike Hrvatske.

Poziv se odnosi na pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu razvoja lokalne zajednice, socijalne revitalizacije, osnaživanja područja naseljenih pripadnicima hrvatskog naroda, socijalni razvoj lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti socijalnih usluga i ulaganja u lokalnu javnu infrastrukturu, opremanja, jačanje prekogranične suradnje s ustanovama socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Republike Hrvatske.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 3.000.000 eura.