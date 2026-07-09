Milanović upozorio na naoružavanje Srbije

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u srijedu da je na samitu NATO-a u Ankari upozorio na naoružavanje Srbije i da će Hrvatska nešto morati poduzeti u vezi s tim.

“Srbija se ponaša čudno, nadam se da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima jer mora nemaju”, rekao je predsjednik RH nakon završetka samita NATO-a u Ankari.

“To je vrlo čudna politika naoružavanja i tu se mora postaviti pitanje: što će ti to, zašto to nabavljaš, koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti”, rekao je Milanović.

Dodao je da Srbija ima i izraelske dalekometne rakete s dometom od nekoliko stotina kilometara. Rekao je da su te hipersonične rakete samo jedan segment, da toga ima još i da će se Hrvatska kao država morati na neki način tome suprotstaviti, tako da se opremi nečim sličnim.

“O tome NATO mora nešto znati i moja je dužnost da to ovdje otvorim”, rekao je Milanović.

Govoreći o samitu koji je upravo završio, Milanović je rekao da je američki predsjednik Donald Trump “najiskreniji jer dolazi kao potpuno determinirani trgovac oružjem i zastupa svoje interese”.

Kaže da Trump s poštovanjem govori o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i kineskom Xi Jinpingom, a i oni o njemu.

“Hrvatska pozicija što se mene tiče je sljedeća: biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo i nismo nikad radili, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese, to znači da nas nema u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, nitko nije ni pitao da dođemo”, rekao je Milanović.