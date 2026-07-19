Kimi Antonelli pobijedio i na utrci Spa i učvrstio se na vrhu Formule 1

Mladi italijanski vozač Kimi Antonelli ostvario je novu pobjedu u Formuli 1 nakon što je danas slavio na Velikoj nagradi Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, potvrdivši da je trenutno vozač u najboljoj formi ove sezone.

Antonelli je krenuo s pole pozicije, ali je tokom utrke nakratko izgubio vodstvo od Ferrarijevog Charlesa Leclerca nakon perioda Virtual Safety Cara. Ipak, vozač Mercedesa nije dozvolio iznenađenje – desetak krugova prije kraja vratio je prvo mjesto odličnim preticanjem i sigurno stigao do svoje šeste pobjede u sezoni.

Drugo mjesto osvojio je Charles Leclerc, dok je treći kroz cilj prošao Max Verstappen, koji je Red Bullu donio novi plasman na pobjedničko postolje.

Veliku pažnju privukao je incident već na početku utrke. Antonellijev timski kolega i jedan od glavnih konkurenata u borbi za naslov George Russell završio je utrku nakon sudara s Lewisom Hamiltonom. Hamilton je zbog izazivanja incidenta kažnjen s pet sekundi, ali je uprkos tome uspio završiti na četvrtom mjestu.

Među osvajačima bodova našli su se još Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad i Franco Colapinto.

Današnja pobjeda predstavlja veliki korak za Antonellija u borbi za naslov svjetskog prvaka. Iskoristio je odustajanje Russella i dodatno povećao prednost u ukupnom poretku, pa u nastavak sezone ulazi s još većim samopouzdanjem.