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Predložen pritvor državljaninu Poljske zbog oštećenja vjerskog objekta u Međugorju

Predložen pritvor državljaninu Poljske zbog oštećenja vjerskog objekta u Međugorju

Dežurna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine uputila je Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora državljaninu Poljske Bartlomieju Wlodzimierzu Krakowiaku (1995), osumnjičenom za više krivičnih djela počinjenih na području Međugorja.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, kao i bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti započeto, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH.

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Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 28. jula, u vremenskom periodu između 3:00 i 5:00 sati, na području Međugorja počinio krivično djelo Oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz Krivičnog zakona BiH.

Također, na teret mu se stavljaju i krivična djela Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te Izazivanje opće opasnosti, propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

O prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora u narednom periodu odlučit će Sud Bosne i Hercegovine.

Dežurna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine uputila je Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora državljaninu Poljske Bartlomieju Wlodzimierzu Krakowiaku (1995), osumnjičenom za više krivičnih djela počinjenih na području Međugorja.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, kao i bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti započeto, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH.

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Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 28. jula, u vremenskom periodu između 3:00 i 5:00 sati, na području Međugorja počinio krivično djelo Oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz Krivičnog zakona BiH.

Također, na teret mu se stavljaju i krivična djela Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te Izazivanje opće opasnosti, propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

O prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora u narednom periodu odlučit će Sud Bosne i Hercegovine.

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IzvorZenit.ba

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