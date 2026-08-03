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Još jedna država ukinula vize za građane BiH

Još jedna država ukinula vize za građane BiH

Foto: Ilustracija

Državljani BiH od 1. avgusta 2026. godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize u turističke svrhe, zahvaljujući odluci vlasti te zemlje o uvođenju privremenog bezviznog režima.

Mjera će važiti do 1. avgusta 2027. godine i odnosi se na nosioce običnih pasoša iz BiH i Singapura, s ciljem jačanja turističke i bilateralne saradnje.

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Tokom tog perioda građani BiH mogu ući u Azerbejdžan do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po svakoj posjeti.

Državna migraciona služba Azerbejdžana podsjeća da svi strani državljani koji u zemlji borave duže od 15 dana moraju prijaviti mjesto boravka u skladu s važećim propisima.

Oni koji žele ostati duže od odobrenog perioda mogu prije isteka boravka podnijeti zahtjev za njegovo produženje ili za izdavanje dozvole za privremeni boravak, i to u ASAN servisnim centrima ili elektronskim putem preko zvanične internet stranice Migracione službe.

Azerbejdžan posljednjih godina intenzivno radi na razvoju turizma i olakšavanju ulaska stranih posjetilaca, uvodeći privremene bezvizne režime za veći broj država.

Zemlja je poznata po glavnom gradu Bakuu, koji spaja modernu arhitekturu i bogatu istorijsku baštinu, kao i po obali Kaspijskog mora, planinskim predjelima Kavkaza i sve razvijenijoj turističkoj ponudi, zbog čega vlasti očekuju da će nova odluka doprinijeti većem broju posjetilaca iz BiH.

Državljani BiH od 1. avgusta 2026. godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize u turističke svrhe, zahvaljujući odluci vlasti te zemlje o uvođenju privremenog bezviznog režima.

Mjera će važiti do 1. avgusta 2027. godine i odnosi se na nosioce običnih pasoša iz BiH i Singapura, s ciljem jačanja turističke i bilateralne saradnje.

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Privremena obustava saobraćaja u Perinom Hanu zbog održavanja “Mošćanica Festa 2026”

Tokom tog perioda građani BiH mogu ući u Azerbejdžan do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po svakoj posjeti.

Državna migraciona služba Azerbejdžana podsjeća da svi strani državljani koji u zemlji borave duže od 15 dana moraju prijaviti mjesto boravka u skladu s važećim propisima.

Oni koji žele ostati duže od odobrenog perioda mogu prije isteka boravka podnijeti zahtjev za njegovo produženje ili za izdavanje dozvole za privremeni boravak, i to u ASAN servisnim centrima ili elektronskim putem preko zvanične internet stranice Migracione službe.

Azerbejdžan posljednjih godina intenzivno radi na razvoju turizma i olakšavanju ulaska stranih posjetilaca, uvodeći privremene bezvizne režime za veći broj država.

Zemlja je poznata po glavnom gradu Bakuu, koji spaja modernu arhitekturu i bogatu istorijsku baštinu, kao i po obali Kaspijskog mora, planinskim predjelima Kavkaza i sve razvijenijoj turističkoj ponudi, zbog čega vlasti očekuju da će nova odluka doprinijeti većem broju posjetilaca iz BiH.

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IzvorZenit.ba

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