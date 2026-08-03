Još jedna država ukinula vize za građane BiH

Tokom tog perioda građani BiH mogu ući u Azerbejdžan do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po svakoj posjeti.
Državna migraciona služba Azerbejdžana podsjeća da svi strani državljani koji u zemlji borave duže od 15 dana moraju prijaviti mjesto boravka u skladu s važećim propisima.
Oni koji žele ostati duže od odobrenog perioda mogu prije isteka boravka podnijeti zahtjev za njegovo produženje ili za izdavanje dozvole za privremeni boravak, i to u ASAN servisnim centrima ili elektronskim putem preko zvanične internet stranice Migracione službe.
Azerbejdžan posljednjih godina intenzivno radi na razvoju turizma i olakšavanju ulaska stranih posjetilaca, uvodeći privremene bezvizne režime za veći broj država.
Zemlja je poznata po glavnom gradu Bakuu, koji spaja modernu arhitekturu i bogatu istorijsku baštinu, kao i po obali Kaspijskog mora, planinskim predjelima Kavkaza i sve razvijenijoj turističkoj ponudi, zbog čega vlasti očekuju da će nova odluka doprinijeti većem broju posjetilaca iz BiH.
Državljani BiH od 1. avgusta 2026. godine mogu putovati u Azerbejdžan bez vize u turističke svrhe, zahvaljujući odluci vlasti te zemlje o uvođenju privremenog bezviznog režima.
Mjera će važiti do 1. avgusta 2027. godine i odnosi se na nosioce običnih pasoša iz BiH i Singapura, s ciljem jačanja turističke i bilateralne saradnje.
Tokom tog perioda građani BiH mogu ući u Azerbejdžan do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po svakoj posjeti.
Državna migraciona služba Azerbejdžana podsjeća da svi strani državljani koji u zemlji borave duže od 15 dana moraju prijaviti mjesto boravka u skladu s važećim propisima.
Oni koji žele ostati duže od odobrenog perioda mogu prije isteka boravka podnijeti zahtjev za njegovo produženje ili za izdavanje dozvole za privremeni boravak, i to u ASAN servisnim centrima ili elektronskim putem preko zvanične internet stranice Migracione službe.
Azerbejdžan posljednjih godina intenzivno radi na razvoju turizma i olakšavanju ulaska stranih posjetilaca, uvodeći privremene bezvizne režime za veći broj država.
Zemlja je poznata po glavnom gradu Bakuu, koji spaja modernu arhitekturu i bogatu istorijsku baštinu, kao i po obali Kaspijskog mora, planinskim predjelima Kavkaza i sve razvijenijoj turističkoj ponudi, zbog čega vlasti očekuju da će nova odluka doprinijeti većem broju posjetilaca iz BiH.
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