Hrvatski planinari se emotivnim riječima oprostili od Alme, Denisa i njihove Macike

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor iz Splita dirljivom se porukom oprostilo od petero bosanskohercegovačkih planinara, koji su krajem jula smrtno stradali u snježnom nevremenu na planini Elbrus u Rusiji.

Posebno emotivno sjećanje posvetili su bračnom paru iz Zenice, Almi i Denisu Okanović, koji su kratko vrijeme bili i članovi tog splitskog društva te njihovoj mački Maciki koju su vodili na planinarske pohode i stradala je zajedno sa njima.

“Za to kratko vrijeme su nam se uvukli u srca, brzinom munje. Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca – pravi planinari. Sudjelovali su u markacijskim akcijama, odazivali se na radne akcije. Uvijek su bili spremni pomoći, posjećivali su Planinarsku kuću ‘Lugarnica’, sudjelovali u Fotosekciji, a njihova mačka Macika bila je zvijezda Foto izložbe ‘Kućni ljubimci s nama u prirodi’. Uvijek će nam ostati u srcu lijepe uspomene na trenutke provedene s njima i Macikom na Mosoru”, navode iz HPD Mosor.

Dodaju da je Macika bila jedina mačka, koja je ikad sudjelovala na markacijskoj akciji.

Članovi HPD Mosor bili su i među sudionicima Tihe šetnje, u znak sjećanja na Almu i Denisa Okanovića upriličene u Kaštelima gdje je taj bračni par jedno vrijeme živio. U tišini, s ružama i svijećama, na poziv prijatelja i poznanika, u tom događaju su sudjelovali poznanici, planinari, prijatelji Alme i Denisa. Među okupljenima bili su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a more je primilo ruže koje su položili sudionici kao posljednji pozdrav tom bračnom paru.

Pet planinara iz Zenice smrtno je stradalo krajem jula, u pokušaju da popnu Elbrus (5.642 mnv). Na put prema najvišem vrhu Evrope krenuli su nakon višemjesečnih priprema i aklimatizacije. Svi članovi te ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim ostvarenim usponima, na vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine. Neki od njih bili su članovi i Gorske službe spašavanja Zenica. Međutim, uslijed naglog pogoršanja vremenskih prilika, na visini većoj od 5.100 metara, ta ekspedicija se pretvorila u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu. Tu tragediju preživjele su dvije osobe.