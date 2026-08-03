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Hrvatski planinari se emotivnim riječima oprostili od Alme, Denisa i njihove Macike

Hrvatski planinari se emotivnim riječima oprostili od Alme, Denisa i njihove Macike

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor iz Splita dirljivom se porukom oprostilo od petero bosanskohercegovačkih planinara, koji su krajem jula smrtno stradali u snježnom nevremenu na planini Elbrus u Rusiji.

Posebno emotivno sjećanje posvetili su bračnom paru iz Zenice, Almi i Denisu Okanović, koji su kratko vrijeme bili i članovi tog splitskog društva te njihovoj mački Maciki koju su vodili na planinarske pohode i stradala je zajedno sa njima.

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“Za to kratko vrijeme su nam se uvukli u srca, brzinom munje. Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca – pravi planinari. Sudjelovali su u markacijskim akcijama, odazivali se na radne akcije. Uvijek su bili spremni pomoći, posjećivali su Planinarsku kuću ‘Lugarnica’, sudjelovali u Fotosekciji, a njihova mačka Macika bila je zvijezda Foto izložbe ‘Kućni ljubimci s nama u prirodi’. Uvijek će nam ostati u srcu lijepe uspomene na trenutke provedene s njima i Macikom na Mosoru”, navode iz HPD Mosor.

Dodaju da je Macika bila jedina mačka, koja je ikad sudjelovala na markacijskoj akciji.

Članovi HPD Mosor bili su i među sudionicima Tihe šetnje, u znak sjećanja na Almu i Denisa Okanovića upriličene u Kaštelima gdje je taj bračni par jedno vrijeme živio. U tišini, s ružama i svijećama, na poziv prijatelja i poznanika, u tom događaju su sudjelovali poznanici, planinari, prijatelji Alme i Denisa. Među okupljenima bili su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a more je primilo ruže koje su položili sudionici kao posljednji pozdrav tom bračnom paru.

Pet planinara iz Zenice smrtno je stradalo krajem jula, u pokušaju da popnu Elbrus (5.642 mnv). Na put prema najvišem vrhu Evrope krenuli su nakon višemjesečnih priprema i aklimatizacije. Svi članovi te ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim ostvarenim usponima, na vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine. Neki od njih bili su članovi i Gorske službe spašavanja Zenica. Međutim, uslijed naglog pogoršanja vremenskih prilika, na visini većoj od 5.100 metara, ta ekspedicija se pretvorila u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu. Tu tragediju preživjele su dvije osobe.

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor iz Splita dirljivom se porukom oprostilo od petero bosanskohercegovačkih planinara, koji su krajem jula smrtno stradali u snježnom nevremenu na planini Elbrus u Rusiji.

Posebno emotivno sjećanje posvetili su bračnom paru iz Zenice, Almi i Denisu Okanović, koji su kratko vrijeme bili i članovi tog splitskog društva te njihovoj mački Maciki koju su vodili na planinarske pohode i stradala je zajedno sa njima.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Gradski planinarski savez Zenica: Odlazak naših prijatelja nenadoknadiv je gubitak za cijelu planinarsku zajednicu
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
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Dirljiv oproštaj hrvatskih planinara od Alme i Denisa Okanovića i njihove Macike

“Za to kratko vrijeme su nam se uvukli u srca, brzinom munje. Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca – pravi planinari. Sudjelovali su u markacijskim akcijama, odazivali se na radne akcije. Uvijek su bili spremni pomoći, posjećivali su Planinarsku kuću ‘Lugarnica’, sudjelovali u Fotosekciji, a njihova mačka Macika bila je zvijezda Foto izložbe ‘Kućni ljubimci s nama u prirodi’. Uvijek će nam ostati u srcu lijepe uspomene na trenutke provedene s njima i Macikom na Mosoru”, navode iz HPD Mosor.

Dodaju da je Macika bila jedina mačka, koja je ikad sudjelovala na markacijskoj akciji.

Članovi HPD Mosor bili su i među sudionicima Tihe šetnje, u znak sjećanja na Almu i Denisa Okanovića upriličene u Kaštelima gdje je taj bračni par jedno vrijeme živio. U tišini, s ružama i svijećama, na poziv prijatelja i poznanika, u tom događaju su sudjelovali poznanici, planinari, prijatelji Alme i Denisa. Među okupljenima bili su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a more je primilo ruže koje su položili sudionici kao posljednji pozdrav tom bračnom paru.

Pet planinara iz Zenice smrtno je stradalo krajem jula, u pokušaju da popnu Elbrus (5.642 mnv). Na put prema najvišem vrhu Evrope krenuli su nakon višemjesečnih priprema i aklimatizacije. Svi članovi te ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim ostvarenim usponima, na vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine. Neki od njih bili su članovi i Gorske službe spašavanja Zenica. Međutim, uslijed naglog pogoršanja vremenskih prilika, na visini većoj od 5.100 metara, ta ekspedicija se pretvorila u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu. Tu tragediju preživjele su dvije osobe.

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IzvorFena

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