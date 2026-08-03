Temperature i narednih dana preko 40 stepeni, osvježenje tek nakon 10. augusta

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, pred nama je vjerovatno najtopliji dio ovog ljeta, a narednih dana očekuje se stabilno i izuzetno toplo vrijeme pod utjecajem vrelog zraka koji sa sjevera Afrike pristiže prema našim krajevima.

Kako navodi Čubrilo, od danas slijedi dodatni porast temperatura, pa će se maksimalne dnevne vrijednosti u hladu kretati između 31 i čak preko 40 stepeni Celzijusa. Zbog ovakvih vremenskih prilika, vrućine će iz dana u dan biti sve izraženije.

Ni tokom noći neće biti značajnijeg osvježenja. Očekuju se takozvane tropske noći, s minimalnim temperaturama od 17 do 24 stepena, dok će se u većim gradskim sredinama, Panonskoj niziji i duž Jadrana noćne temperature često zadržavati oko 26 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, prvo blaže osvježenje moglo bi stići oko 10. augusta, iako za sada ne djeluje da će donijeti značajniji pad temperatura. Čubrilo ističe da će jasnija slika o njegovom intenzitetu biti poznata za nekoliko dana.

Govoreći o dugoročnijim prognozama, naveo je da sezonski CFS model, koji smatra vrlo nepouzdanim za ovakve procjene, prvo ozbiljnije pogoršanje vremena uz osjetnije osvježenje i mogućnost konkretnijih padavina trenutno predviđa tek oko 24. augusta.

Meteorolozi u ovakvim uslovima savjetuju građanima da izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti te posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.