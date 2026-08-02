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Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena

Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena

Policija Uviđaj Noć
Foto: Ilustracija

Putnički voz koji je iz Sarajeva saobraćao prema Maglaju, udario je oko 17.50 sati, na pružnom prelazu u mjestu Dobrinje kod Visokog, putnički automobil, u kojem je povrede zadobila jedna ženska osoba – potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

“Žena je prevezena U Kantonalnu bolnicu Zenica, ali nemamo utvrđen stepen povreda koje je tom prilikom zadobila. Pričinjena je materijalna šteta. a saobraćaj je na tom dijelu pruge te lokalnog puta Visoko-Dobrinja ponovo uspostavljan oko 20.30 sati,” kazao je dežurni u OC MUP-a ZDK.

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Putnički voz koji je iz Sarajeva saobraćao prema Maglaju, udario je oko 17.50 sati, na pružnom prelazu u mjestu Dobrinje kod Visokog, putnički automobil, u kojem je povrede zadobila jedna ženska osoba – potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

“Žena je prevezena U Kantonalnu bolnicu Zenica, ali nemamo utvrđen stepen povreda koje je tom prilikom zadobila. Pričinjena je materijalna šteta. a saobraćaj je na tom dijelu pruge te lokalnog puta Visoko-Dobrinja ponovo uspostavljan oko 20.30 sati,” kazao je dežurni u OC MUP-a ZDK.

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IzvorFena

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