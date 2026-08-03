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Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Đemilu, koja svakodnevno trpi neopisive bolove

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Đemilu, koja svakodnevno trpi neopisive bolove

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Đemilu Merdan iz Visokog, koja je u sve težem stanju, zbog agresivne bakterijske infekcije koja se razvila nakon operacije kuka. Kako bi spriječila po život opasne, komplikacije i dobila priliku da ponovo hoda bez bolova, hitno joj je potrebno liječenje. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Ono što je trebalo biti put ka ozdravljenju, za Đemilu se pretvorilo u godine boli, komplikacija i neizvjesnosti. Prije tri godine, nakon pada, operisala je kuk u Zenici. Međutim, tokom operacije došlo je do komplikacija koje nisu odmah uočene, zbog čega je nastavila s fizikalnim terapijama ne znajući da joj one dodatno pogoršavaju stanje.

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Zbog ozbiljnih komplikacija ponovo je operisana 2024. godine u Sarajevu. Nažalost, tada je zadobila bakterijsku infekciju. Rana se od tada konstantno gnoji, bolovi su postali svakodnevni, a Đemila se kreće izuzetno otežano i svaki korak za nju predstavlja veliki napor.

U potrazi za rješenjem obratila se ljekarima u Turskoj, koji su joj ponudili novu nadu. Plan liječenja podrazumijeva saniranje bakterijske infekcije, a zatim i rekonstrukciju kuka kako bi ponovo mogla živjeti bez neprekidnih bolova i vratiti se svakodnevnim aktivnostima.

Predračun za kompletno liječenje iznosi 118.091 KM, a obuhvata cjelokupan plan liječenja – od prijema i dijagnostike do završne rekonstrukcije kuka, ukoliko sve bude teklo prema planu.

Đemila sama nije u mogućnosti prikupiti ovaj iznos. Zato vas pozivamo da zajedničkim snagama pomognemo da dobije priliku za život bez neprekidnih bolova i da ponovo stane na svoje noge.

Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM. Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-demilino-lijecenje kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Đemila Merdan

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Đemila Merdan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Đemila Merdan

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Đemila Merdan

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Đemila Merdan

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Đemilu Merdan iz Visokog, koja je u sve težem stanju, zbog agresivne bakterijske infekcije koja se razvila nakon operacije kuka. Kako bi spriječila po život opasne, komplikacije i dobila priliku da ponovo hoda bez bolova, hitno joj je potrebno liječenje. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Ono što je trebalo biti put ka ozdravljenju, za Đemilu se pretvorilo u godine boli, komplikacija i neizvjesnosti. Prije tri godine, nakon pada, operisala je kuk u Zenici. Međutim, tokom operacije došlo je do komplikacija koje nisu odmah uočene, zbog čega je nastavila s fizikalnim terapijama ne znajući da joj one dodatno pogoršavaju stanje.

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Zbog ozbiljnih komplikacija ponovo je operisana 2024. godine u Sarajevu. Nažalost, tada je zadobila bakterijsku infekciju. Rana se od tada konstantno gnoji, bolovi su postali svakodnevni, a Đemila se kreće izuzetno otežano i svaki korak za nju predstavlja veliki napor.

U potrazi za rješenjem obratila se ljekarima u Turskoj, koji su joj ponudili novu nadu. Plan liječenja podrazumijeva saniranje bakterijske infekcije, a zatim i rekonstrukciju kuka kako bi ponovo mogla živjeti bez neprekidnih bolova i vratiti se svakodnevnim aktivnostima.

Predračun za kompletno liječenje iznosi 118.091 KM, a obuhvata cjelokupan plan liječenja – od prijema i dijagnostike do završne rekonstrukcije kuka, ukoliko sve bude teklo prema planu.

Đemila sama nije u mogućnosti prikupiti ovaj iznos. Zato vas pozivamo da zajedničkim snagama pomognemo da dobije priliku za život bez neprekidnih bolova i da ponovo stane na svoje noge.

Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM. Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-demilino-lijecenje kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Đemila Merdan

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Đemila Merdan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Đemila Merdan

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Đemila Merdan

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Đemila Merdan

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IzvorZenit.ba

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