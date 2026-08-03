Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Đemilu, koja svakodnevno trpi neopisive bolove

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Đemilu Merdan iz Visokog, koja je u sve težem stanju, zbog agresivne bakterijske infekcije koja se razvila nakon operacije kuka. Kako bi spriječila po život opasne, komplikacije i dobila priliku da ponovo hoda bez bolova, hitno joj je potrebno liječenje. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Ono što je trebalo biti put ka ozdravljenju, za Đemilu se pretvorilo u godine boli, komplikacija i neizvjesnosti. Prije tri godine, nakon pada, operisala je kuk u Zenici. Međutim, tokom operacije došlo je do komplikacija koje nisu odmah uočene, zbog čega je nastavila s fizikalnim terapijama ne znajući da joj one dodatno pogoršavaju stanje.

Zbog ozbiljnih komplikacija ponovo je operisana 2024. godine u Sarajevu. Nažalost, tada je zadobila bakterijsku infekciju. Rana se od tada konstantno gnoji, bolovi su postali svakodnevni, a Đemila se kreće izuzetno otežano i svaki korak za nju predstavlja veliki napor.

U potrazi za rješenjem obratila se ljekarima u Turskoj, koji su joj ponudili novu nadu. Plan liječenja podrazumijeva saniranje bakterijske infekcije, a zatim i rekonstrukciju kuka kako bi ponovo mogla živjeti bez neprekidnih bolova i vratiti se svakodnevnim aktivnostima.

Predračun za kompletno liječenje iznosi 118.091 KM, a obuhvata cjelokupan plan liječenja – od prijema i dijagnostike do završne rekonstrukcije kuka, ukoliko sve bude teklo prema planu.

Đemila sama nije u mogućnosti prikupiti ovaj iznos. Zato vas pozivamo da zajedničkim snagama pomognemo da dobije priliku za život bez neprekidnih bolova i da ponovo stane na svoje noge.

Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM. Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-demilino-lijecenje kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Đemila Merdan

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Đemila Merdan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Đemila Merdan

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Đemila Merdan

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Đemila Merdan