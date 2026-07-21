Nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH: Kiša, pljuskovi, grmljavina i moguć grad

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo vrijeme. U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

U većem dijelu zemlje prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Na pojedinim područjima moguće su i izraženije vremenske nepogode uz pojačan vjetar, dok nije isključena ni pojava grada.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini će se zadržati znatno toplije vrijeme s temperaturama do 36 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi savjetuju građanima da zbog mogućih lokalnih nevremena prate aktuelne vremenske prognoze i budu oprezni prilikom boravka na otvorenom, posebno u poslijepodnevnim satima.