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Nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH: Kiša, pljuskovi, grmljavina i moguć grad

Nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH: Kiša, pljuskovi, grmljavina i moguć grad

Proljece, Kisa
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo vrijeme. U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

U većem dijelu zemlje prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Na pojedinim područjima moguće su i izraženije vremenske nepogode uz pojačan vjetar, dok nije isključena ni pojava grada.

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Danas temperature i do 37°C

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini će se zadržati znatno toplije vrijeme s temperaturama do 36 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi savjetuju građanima da zbog mogućih lokalnih nevremena prate aktuelne vremenske prognoze i budu oprezni prilikom boravka na otvorenom, posebno u poslijepodnevnim satima.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo vrijeme. U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

U većem dijelu zemlje prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Na pojedinim područjima moguće su i izraženije vremenske nepogode uz pojačan vjetar, dok nije isključena ni pojava grada.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari
Zenica 19.07.2026
Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Sunce Vrucina Toplotni Udar
Zenica 19.07.2026
Danas temperature i do 37°C

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 30 stepeni, a u Hercegovini će se zadržati znatno toplije vrijeme s temperaturama do 36 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi savjetuju građanima da zbog mogućih lokalnih nevremena prate aktuelne vremenske prognoze i budu oprezni prilikom boravka na otvorenom, posebno u poslijepodnevnim satima.

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IzvorZenit.ba

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