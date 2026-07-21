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Teška nesreća u centru Zenice: Sudar više vozila, jedno završilo na krovu

Teška nesreća u centru Zenice: Sudar više vozila, jedno završilo na krovu

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21:30 sati dogodila u ulici Armije BiH, u zeničkom naselju Mokušnice.

Prema informacijama iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u nesreći je učestvovalo vozilo Ford, koje se prevrnulo, a tom prilikom oštećena su i tri parkirana automobila.

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Povrijeđeni su vozač i suvozač iz Forda, koje su iz vozila izvukli pripadnici vatrogasne službe. Ekipe Hitne pomoći potom su ih prevezle u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su zadržani na opservaciji. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

U parkiranim vozilima u trenutku nesreće nije bilo osoba, a prema informacijama iz policije, drugih povrijeđenih nije bilo.

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21:30 sati dogodila u ulici Armije BiH, u zeničkom naselju Mokušnice.

Prema informacijama iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u nesreći je učestvovalo vozilo Ford, koje se prevrnulo, a tom prilikom oštećena su i tri parkirana automobila.

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Povrijeđeni su vozač i suvozač iz Forda, koje su iz vozila izvukli pripadnici vatrogasne službe. Ekipe Hitne pomoći potom su ih prevezle u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su zadržani na opservaciji. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

U parkiranim vozilima u trenutku nesreće nije bilo osoba, a prema informacijama iz policije, drugih povrijeđenih nije bilo.

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IzvorKlix.ba

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